به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، آیین اختتامیه سومین «دوسالانه بینالمللی کارتون کتاب» روز سهشنبه ۱۷ اسفند همزمان با سالروز تأسیس نهاد کتابخانههای عمومی کشور با حضور چهرههای برجسته حوزه کارتون، مسئولان نهاد کتابخانههای عمومی کشور و جمعی از کتابداران برگزار میشود.
طی این دوره دوسالانه کارتون کتاب، ۲۱۳۰ اثر از سوی ۷۸۳ هنرمند از ۷۴ کشور جهان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و ۷ کشور برتر به لحاظ شمار آثار و شرکتکنندگان پس از ایران به ترتیب کشورهای ترکیه، اندونزی، برزیل، هند، صربستان و اوکراین بودهاند. با تکمیل فرایند داوری آثار، در آیین اختتامیه این جشنواره ۳ اثر بهعنوان آثار برگزیده و ۵ اثر بهعنوان آثار قابلتقدیر شناخته و از خالقان این آثار تقدیر خواهد شد.
دوسالانه بینالمللی کارتون کتاب با هدف استفاده از ظرفیت کارتون و کاریکاتور برای ترویج فرهنگ مطالعه از سوی نهاد کتابخانههای عمومی کشور پاگرفت. نخستین دوره این دوسالانه سال ۱۳۸۹، با حضور کارتونیستهایی از ۵۳ کشور جهان و دوره دوم در سال ۱۳۹۳، با مشارکت هنرمندانی از ۶۴ کشور برگزار شد.
اختتامیه سومین «دوسالانه بینالمللی کارتون کتاب» ۱۷ اسفند همزمان با سالروز تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، از ساعت ۱۰ در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان به نشانی خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر برگزار می شود.
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