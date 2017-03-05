برخی شرکت ها مانند نظام سرمایه داری لیبرالیستی رفتار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در منطقه ویژه اقتصادی سرخس که به دعوت سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی صورت گرفت، ضمن تسلیت به مناسبت سالگرد ارتحال آیت الله واعظ طبسی با برشمردن ویژگی ها و مزیت های سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی اظهار داشت: کشور ما در وضعیتی قرار دارد که به کمک راهبردی نیازمند است زیرا دیگر با اقدامات تاکتیکی نمی توان مشکلات را حل کرد.

وی افزود: مثال بارز این مساله کمک رزمندگان انقلابی در جنگ تحمیلی است که با تشکیل تیپ و لشگر، حضرت امام را یاری کردند و نگذاشتند مردم غریب بمانند. از سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی نیز انجام اقدامات انقلابی و راهبردی در حوزه اقتصاد انتظار می رود.

رضایی ادامه داد: مسلما هر بهره اقتصادی که از این طریق حاصل شود، در خدمت آستان امام رضا(ع)، زوار ایشان و تبلیغ و ترویج فرهنگ رضوی خواهد بود که آثار آن به لحاظ معنوی بسیار بیشتر از پروژه های معمول اقتصادی است.

استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع) در ادامه گفت: در شرکت های بزرگ اقتصادی مثل سازمان اقتصادی آستان قدس، مسأله رهبری و مدیریت اهمیت فراوان دارد. کار مدیریت سازمان، استراتژی سازی است اما کار رهبری سازمان، سیاست گذاری و رصد چشم اندازهای منطقه است.

رضایی تصریح کرد: بنابراین باید یک مرکز مطالعاتی و سیاست گذاری تاسیس شود تا از دل آن سیاست های اجرایی این سازمان با ابتنا بر سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و سند چشم انداز استخراج شود.

وی با اشاره به این مطلب که کشور ما به شدت نیازمند به نوسازی است، مشکل اقتصادی کشور را قبل از تحریم های غرب، عدم روزآمدی فناوری های کشور دانست و گفت: مواجهه و رویکرد مدیران ما به فناوری باید عوض شود. جریان فناوری را باید به راه انداخت و فناوری نباید عمر طولانی داشته باشد، زیرا فناوری هایی با طول عمر بالا بهره وری را کاهش می دهد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این مطلب که احساس مسئولیت جمعی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود اظهار داشت: ما باید به نسبت محیط انسانی و محیط زیست خود مسئولیت داشته باشیم. منطقه ویژه با تمسک به نام مقدس حضرت امام رضا(ع) باید بتواند تمام روستاهای اطراف خود را آباد کند که این امر تاثیر شگرفی در توسعه اهداف کشورخواهد داشت. در کشور ما متاسفانه مردم حلقه مفقوده پیشرفت و توسعه بوده اند و از این رو مردمی کردن شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را باید جدی گرفت.

رضایی با بیان اینکه باید از ورود به سیستم سرمایه داری اجتناب کرد گفت: متاسفانه برخی از شرکت های ما همانند نظام سرمایه داری لیبرالیستی رفتار می کنند. این نگاه باید تغییر کند و مردمی کردن فعالیت ها در صدر اهداف ترسیم شده بنگاه های اقتصادی قرار بگیرد.