ارتباط آفت کش ها و بروز مشکل رفتاری در کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، آفت کش های موسوم به «پیرتروئید» عمدتاً برای محصولات کشاورزی استفاده می شوند اما به گفته تیم تحقیق فرانسوی، در برخی حشره کش ها و محصولات مورداستفاده برای درمان شپش سر، گال و کک هم استفاده می شوند.

همانند بسیاری از انواع حشره کش ها، پیرتروئید با آسیب به اعصاب عمل می کنند، و اخیراً نگرانی ها در مورد تاثیرات احتمالی آنها بر کودکان قرارگرفته در معرض آنها افزایش یافته است.

در این مطالعه جدید به سرپرستی ژان فرانسوا ویل، از بیمارستان دانشگاه رنس در فرانسه، هزاران زن باردار قرارگرفته در معرض پیرتروئید و همچنین کودک شان با اندازه گیری میزان متابولیت پیرتروئید موجود در ادرارشان ارزیابی شدند.

در سن ۶ سالگی، کودکان مورد ارزیابی رفتاری قرار گرفتند. تیم تحقیق به رابطه بین پیرتروئیدها و مشکلات رفتاری در کودکان پی برد.

همچنین مشخص شد وجود این ماده شیمیایی در ادرار کودکان با افزایش ریسک اختلالات رفتاری جسورانه مرتبط بود.

به گفته محققان، کودکان دارای بالاترین میزان پیرتروئید در ادرارشان حدود سه برابر بیشتر در معرض رفتار غیرعادی قرار دارند. پیرتروئید با تاثیر بر سیگنال دهی عصب شیمیایی در مغز موجب بروز مشکلات رفتاری می شود.