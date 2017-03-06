واکنش باشگاه استقلال به تمرین نکردن بازیکنان/ جای اعتراض نیست

حسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه گفته می شود بازیکنان این تیم نسبت به دریافت قراردادشان معترض و ناراحت هستند، گفت: استقلال تیم کوچکی نیست و بازیکنان باید در خدمت این تیم باشند. خوشبختانه آنها به نقش مهم خود در استقلال واقف هستند و باشگاه را همراهی کرده اند.

وی افزود: باشگاه کاملا به تعهداتش در قبال بازیکنان عمل کرده است و جای هیچ اعتراضی برای باشگاه نیست.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در پاسخ به این سئوال که بازیکنان چند درصد قراردادشان را دریافت کرده اند؟ تاکید کرد: تا الان ۵۰ درصد قرارداد بازیکنان را پرداخت کرده ایم. بعضی از بازیکنان هم بنا به دلایلی از جمله مشکلاتی که داشته اند، بیش از ۵۰ درصد گرفته اند.

زمانی خاطرنشان کرد: امسال تنها سالی است که باشگاه به تعهداتش عمل کرده و به موقع پول بازیکنان را داده است. شاید این موضوع در تاریخ باشگاه سابقه نداشته است که به موقع این کار صورت بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به تساوی تیم فوتبال استقلال مقابل سیاه جامگان در لیگ برتر گفت: قبلا هم گفته بودیم که فدراسیون فوتبال باید یک مقدار فشار را روی استقلال و سه نماینده دیگر ایران در آسیا بردارند. ما نماینده ایران در مسابقات آسیایی هستیم ولی فدراسیون اصرار دارد که در لیگ چند روز یکبار بازی کنیم. این منصفانه نیست. از مهدی تاج رئیس فدراسیون و دیگر مسئولان می خواهم که رعایت حال چهار نماینده ایران در آسیا را بکنند. هنوز مسابقه آسیایی تمام نشده باید خسته و کوفته در لیگ برتر بازی کنیم. اینها باعث مصدومیت بازیکنان می شود و کارایی تیم را پایین می آورد. بازیکنان باید فرصت کافی برای ریکاوری و استراحت داشته باشند که متاسفانه در برنامه ریزی لیگ رعایت نمی شود.

عضو هیات مدیره استقلال در خصوص اینکه یکی از دلایل فشردگی مسابقات لیگ برنامه های تیم ملی است، تاکید کرد: خب این چهار باشگاه هم در نقش تیم ملی هستند. تیم های ما در مسابقات آسیایی نماینده ایران و به نوعی در نقش تیم ملی هستند.

زمانی در پایان درباره برد پرسپولیس در هفته بیست و سوم و افزایش امتیازاتش با تراکتورسازی و استقلال گفت: قطعا شانس پرسپولیس برای قهرمانی بیشتر است ولی تا سه هفته آینده هیچ چیز قطعی نیست و استقلال و تراکتورسازی هم مدعی هستند.