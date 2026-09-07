خونخواهی و انتقام آغاز راه جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مهدی شریف تبار صبح دوشنبه در نشست شورای راهبری بانوان تبلیغات اسلامی استان با موضوع ایده‌پردازی برای فراگیری گفتمان انتقام و خونخواهی در این نشست با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) و امام شهید مبنی بر اینکه «هرکجا هستید، همان‌جا را مرکز عالم بدانید»، اظهار کرد: هر فرد باید نسبت به تکالیف و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خود آگاهی داشته باشد و در هر موقعیت، نقش و وظیفه خویش را به‌درستی بشناسد.

وی با اشاره به این سخن که «هر تلاشی جهاد نیست»، افزود: مهم است که فرزند زمانه خود باشیم و شرایط روز را به‌صورت مستمر رصد کنیم. انسان باید همواره خود را مورد مراقبت قرار دهد تا مصادیق کفر، نفاق و فتنه او را از مسیر مسئولیت و مأموریتش خارج نکند. همچنین اطلاعات و شناخت ما از میدان، مأموریت‌ها و شیوه‌های کنشگری باید همواره به‌روز باشد.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران با بیان اینکه دشمنان امروز جنگی شناختی و ترکیبی را علیه جامعه ایجاد کرده‌اند، گفت: مقابله با روایت‌های دروغ و تحریف‌های رسانه‌ای، از مهم‌ترین وظایف فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی است. در جنگ روایت‌ها، هر جبهه‌ای که بتواند حقیقت را دقیق، به‌موقع و هنرمندانه روایت کند، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

شریف‌تبار با اشاره به کلام امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه مبنی بر ضرورت شناخت دشمن زمانه، خاطرنشان کرد: معاویه با ایجاد نفاق، تنفرپراکنی و تولید روایت‌های دروغ تلاش کرد جایگاه امیرالمؤمنین(ع) را در جامعه مخدوش کند؛ تا جایی که این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کردند که «مگر علی نماز می‌خواند؟» این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تحریف واقعیت و وارونه‌نمایی حق، همواره یکی از ابزارهای اصلی دشمنان بوده است.

وی تصریح کرد: با انتقام از سران کفر، کار ما به پایان نمی‌رسد. خونخواهی امام شهید و انتقام، فقط به معنای از میان برداشتن سران کفر نیست؛ بلکه این اقدام، آغاز مسئولیتی بزرگ‌تر است. پس از نابودی ابلیس‌های زمانه نیز باید در میدان بمانیم و با تبیین، روشنگری و روایت صحیح، اجازه ندهیم اهداف و آرمان‌های جبهه حق تحریف یا فراموش شود.

گسترش تفکر مقاومت در جهان

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به گسترش تفکر مقاومت در جهان گفت: مقاومت امروز به چند کشور محدود نیست. ایران، عراق، لبنان، فلسطین و یمن بخش‌هایی از این جبهه هستند، اما گفتمان مقاومت به یک مفهوم جهانی و مقدس تبدیل شده و در بسیاری از نقاط جهان، اجتماعات بزرگی در مقابله با استکبار شکل گرفته است؛ گفتمانی که از ایران، به‌عنوان ام‌القرای جهان اسلام، آغاز و به ملت‌های مختلف منتقل شده است.

شریف‌تبار همچنین بر اهمیت رهنمودهای امام شهید درباره نقش نسل نوجوان تأکید کرد و گفت: نوجوانان باید با استفاده از ابزارهای روز، با نوجوانان سراسر جهان ارتباط برقرار کنند و روایت خود را از حقیقت، مقاومت و آرمان‌های انقلاب اسلامی به زبان قابل فهم برای نسل جدید ارائه دهند. استفاده هوشمندانه از ظرفیت رسانه‌های نوین و فضای مجازی، ضرورتی جدی برای فعالان فرهنگی و بانوان کنشگر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بانوان در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف اظهار کرد: یکی از اهداف دشمن در جنگ ترکیبی، استحاله فرهنگی و تغییر هویت جامعه از درون است. مقابله با این روند نیازمند شناخت شیوه‌های جنگ دشمن و انجام کار نهضتی است. مسئولان باید به وظایف خود عمل کنند، اما مردم و نیروهای مؤمن و غیرتمند نیز نقش اصلی را در این عرصه بر عهده دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران افزود: ایجاد هسته‌های تبیینی، روایت دقیق از نقشه دشمن و تبیین نقش جریان‌های استکباری در ترویج فتنه، ولنگاری فرهنگی و عادی‌سازی برهنگی، از جمله اقداماتی است که باید با برنامه‌ریزی، حضور میدانی و زبان اقناعی دنبال شود.

در ابتدای این نشست، رقیه مرادی، مسئول امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی مازندران، با اشاره به اهداف برگزاری جلسات شورای راهبری بانوان، اظهار کرد: این نشست‌ها با هدف هم‌فکری، شناسایی ظرفیت‌های بانوان، تولید ایده‌های عملیاتی و تقویت هماهنگی میان شوراهای شهرستانی برگزار می‌شود.

وی افزود: تقویت هسته‌های روایت، شبکه‌سازی میان بانوان فعال فرهنگی و اجتماعی، انتقال تجربه‌ها و طراحی برنامه‌های بومی برای تبیین گفتمان مقاومت، انتقام و خونخواهی از دیگر اهداف این نشست است.

مرادی اظهار داشت: نقش‌آفرینی بانوان در تبیین روایت حق، خنثی‌سازی تحریف‌ها و تقویت گفتمان‌سازی، سرمایه‌ای برای تعالی فرهنگی استان است.

در ادامه، اعضای شورای راهبری بانوان دیدگاه‌ها، پیشنهادها و ایده‌های خود را درباره شیوه‌های فعال‌سازی هسته‌های روایت، ارتقای نقش شوراهای شهرستانی و استفاده از ظرفیت بانوان در عرصه جهاد تبیین ارائه کردند. همچنین بر تدوین برنامه‌های عملیاتی، استمرار جلسات تخصصی و حمایت از طرح‌های خلاقانه و اثرگذار در حوزه بانوان تأکید شد.