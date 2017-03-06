به گزارش خبرگزاری مهر، سالار عقیلی خواننده موسیقی ایرانی در آخرین روزهای سال جاری با حضور در استان خوزستان در منطقه آزاد اروند به اجرای زنده آثار محبوب خود می‌پردازد. این کنسرت روز یکشنبه ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۵ در سالن نمایشگاه بین‌المللی منطقه آزاد اروند برگزار می شود.

تهیه‌کنندگی کنسرت سالار عقیلی در منطقه آزاد اروند را محمد کنعانی و سیدرضا میوه‌چین بر عهده دارند که پیش از این کنسرت‌های هنرمندان دیگری از جمله علیرضا قربانی، احسان خواجه‌امیری، فرزاد فرزین، سیروان خسروی، بابک جهانبخش، مازیار فلاحی را بر عهده داشته‌اند.

از سالار عقیلی اخیراً آلبوم‌هایی چون «میهن»، «از جان و از دل»، «تو کیستی»، «از تنهایی گریه مکن»، «قافله‌سالار عشق» منتشر شده‌اند. همچنین تیتراژ سریال‌هایی چون «معمای شاه» و «تبریز در مه» از جمله آثار موفق این خواننده موسیقی اصیل ایرانی به حساب می‌آیند.