«نتانیاهو» برای چهارمین بار بازجویی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به منظور ادامه روند تحقیقات در خصوص اتهامات فساد مالی، برای بار چهارم مورد بازجویی قرار می گیرد.

در این بازجویی که امروز دوشنبه انجام می شود نتانیاهو باید به پرسش هایی در خصوص دریافت کمک‌های مالی غیرقانونی در قالب هدایایی (رشوه) از برخی غول‌های اقتصادی که به پرونده ۱۰۰۰ معروف است و همچنین مکالمه او با «آرنون موزس» ناشر و صاحب امتیاز نشریه «یدیعوت آحارانوت» جهت پوشش سفارشی اخبار نخست وزیری و تضعیف «اسرائیل هیوم» به عنوان نشریه رقیب، پاسخ بدهد.

نتانیاهو به دریافت هدایایی به ارزش دهها هزار دلار از تجار ثروتمند، متهم است. وی این اتهامات را رد کرده است.

اخیرا «جیمز پکر» میلیاردر استرالیایی برای شهادت درباره اتهامات مبنی بر پرداخت هدایای سخاوتمندانه به «یائیر»، پسر نتانیاهو، به اداره پلیس احضار شده بود. این هدایا شامل رزرو اتاق رایگان در هتل و بلیت رایگان هواپیما می‌شود.

نتانیاهو و خانواده‌اش در چند سال گذشته با چند اتهام فساد روبرو بوده‎اند.

علاوه بر این، طبق دستور دادستانی کل رژیم صهیونیستی، اتهام کمک یک‌ میلیون یورویی «آرناود میمران» میلیاردر فرانسوی به نتانیاهو در زمان انتخابات سال ۲۰۰۹ میلادی، در حال بررسی است.

دفتر نتانیاهو تائید کرده است وی سال ۲۰۰۱ میلادی در قالب آنچه کمک از طرف میمران خوانده، ۴۰ هزار دلار از این سرمایه‌دار فرانسوی دریافت کرده بود.

علاوه بر این، پلیس رژیم صهیونیستی در حال بررسی این موضوع است که آیا خانواده نتانیاهو هدایایی به ارزش ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار از «آرنون میلچان» تهیه‌کننده هالیوودی دریافت کرده‌اند یا خیر.