حال شاعر انقلابی مساعد نیست/امکان جراحی مجدد وجود ندارد

زینب عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت احمد عزیزی، شاعر انقلابی استان کرمانشاه گفت: حال ایشان اصلا مساعد نیست و در شرایط خوبی به سر نمی برند.

وی افزود: طبق آخرین اطلاعات که پزشک معالج ایشان به ما اعلام کرده اند در حال حاضر فشار ایشان پایین بوده و اصلا وضعیت خوبی ندارد.

زینب عزیزی گفت: روز گذشته ایشان برای عمل جراحی به اتاق عمل برده شد اما نتوانستند کاری برای او انجام دهند و به بخش مراقبت های ویژه منتقل شد و طبق نظر پزشکان امکان عمل مجدد ایشان وجود ندارد.

وی در پایان خواستار دعای دوستداران و همطونان این شاعر انقلابی برای وی شد.

زندگینامه احمد عزیزی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عزیزی در ۴ دی ماه ۱۳۳۷ در سرپل ذهاب کرمانشاه به دنیا آمد. وی در کودکی با عشایر سیاه چادرنشین حشر و نشر فراوان داشت و قبل از رفتن به دبستان، خواندن و نوشتن را بدون داشتن معلم و تنها از روی کنجکاوی و تأمل و دقت از نوشته‌های روی تابلوها و اسامی خیابانها و... به خوبی فرا گرفت.

وی با آغاز جنگ به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد و برای مدتی ساکن شهرستان نور شد سپس در تهران اقامت گزید و به همکاری با روزنامه جمهوری اسلامی پرداخت.

این شاعر انقلابی سرودن شعر را از سالهای جوانی با مجله جوانان آغاز کرد.

وی از پانزدهم اسفندماه ۱۳۸۶ تا کنون بعلت کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی در بخش آی سی یو بیمارستان امام رضا کرمانشاه بستری است.

عزیزی آثار شعر و نثر ادبی متعددی دارد و شاعری با سبک منحصر به فرد است که این سبک بصورت مثنوی در «کفشهای مکاشفه» جلوه کرده‌است.

تمایل سبک وی به معنویت و عرفان اسلامی با فرم جدیدی از مثنوی - ملهم از مثنوی مولوی- در شعر معاصر بی‌نظیر است. این سبک تاثیر بسیار زیادی در شعر معاصر گذاشته‌است. اشعار عزیزی با عرفان اسلامی آمیختگی دارد و تمجید از اهل بیت در بیشتر آثارش موج می‌زند.

وی اکنون در بیمارستان امام رضای کرمانشاه بخش آی سی یو بستری است، حال عمومی او پس از۳ سال به حدی رسید که وی نسبت به شادی‌ها و غمها با اشکها و لبخند پاسخ می‌داد و می‌توانست سخنان اطرافیان را بشنود و عکس العمل نشان دهد.

رهبر معظم انقلاب در ۲۸ مهر ۱۳۹۰ طی سفرش به کرمانشاه از احمد عزیزی در بیمارستان عیادت کرد.

حال احمد عزیزی هم اکنون و پس از ۹ سال در وضعیت نامساعدی است و پزشکان تقریبا امید درمان را از وی قطع کرده اند.