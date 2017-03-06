کشتارگاه دام زیاران پس از سالها تعطیلی بازگشایی شد

بهمن نقیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کشتارگاه صنعتی دام زیاران در محدوده شهرستان آبیک یکی از کشتارگاههای مطرح در سطح کشور است که سهم عمده ای در تامین بازار گوشت در کشور دارد که پس از بازسازی و رفع نواقص بازگشایی شد.

نقیبی تصریح کرد: کشتارگاه صنعتی دام زیاران با ظرفیت ۳۵۰ راس دام سنگین و۱۵۰۰ راس دام سبک می تواند نیاز استان را در کناردیگر کشتارگاه صنعتی دام که در استان فعالیت دارد مرتفع کرده و زمینه مناسبی برای اشتغالزایی فراهم کند.

وی افزود: قزوین با داشتن دشتی مستعد برای فعالیت های دامداری در مرکز کشور و مجاورت بازار گسترده مصرف گوشت قرار گرفته و مجتمع گوشت زیاران یکی از طرح های راهبردی کشور و استان است که با هدف افزایش تولید و تعادل بخشی در تولید گوشت قرمز راه اندازی شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین یادآورشد: مسئولیت راه اندازی و توسعه مجتمع زیاران برعهده یکی از شرکت های توانمند قرار گرفته و با کمک دولت این مجموعه بتدریج تکمیل شده و با استفاده از کادر مجرب و متخصص که در این زمینه فعالیت می کند انتظار می رود راه اندازی مجتمع شروعی مطلوب در مسیر تولید باشد و در فاز بعدی هم به روز رسانی تکنولوژی و افزایش بهره وری و استفاده از امکانات موجود در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نقیبی یادآورشد: همچنین موضوع تامین دام از طریق مدیر پشتیبانی امور دام و اتحادیه دامداران استان و رعایت مسائل زیست محیطی با ارئه برنامه مشخص توسط مجری طرح و هدایت و کمک مدیرکل و کارشناسان محیط زیست استان عملیاتی شده است.

مجتمع گوشت زیاران در سال ۱۳۵۰ تاسیس شد و در سال ۱۳۵۶ به بهره برداری رسید و از اوایل مرداد ماه سال ۸۶ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد که از همان زمان مشکلات تولید در این واحد به تدریج خودنمایی کرد که پس از یک دوره نیمه تعطیلی، طی سالهای اخیر به تعطیلی کامل واحد منجر شد.

مجتمع زیاران با ۲۴۰ هکتار مزرعه و تاسیسات صنعتی، دارای ظرفیت سالیانه ۴۹۰هزار گوسفند، گاو و گوساله برای پرواربندی و کشتارگاه صنعتی است.