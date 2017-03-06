۵۶۵۲ کارگر در واحدهای بحرانی استان قزوین با مشکل مواجهند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بابایی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن جلسات اداره‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، حل مشکل بیکاری و اشتغال را دغدغه جدی همه مسئولان نظام عنوان کرد.

وی افزود: روند ایجاد اشتغال در کشور پیچیده و کارشناسی است و در یک شب حاصل نمی شود و در ایجاد اشتغال عوامل بسیاری تأثیرگذارند که در صورت مهیا شدن همه عوامل می توان به ایجاد اشتغال پایدار امیدوار بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین بیان کرد: نرخ بیکاری در کشور در پایان تابستان ۱۲.۷ درصد بوده که اگر فقط به تعهدات اشتغال عمل می کردیم شاید این نرخ در استان قزوین نیز بالاتر از آمار رسمی کشوری می شد.

نرخ بیکاری در استان قزوین ۱۱.۶درصد

وی با بیان اینکه روند ایجاد اشتغال در استان قزوین پرشتاب ‌تر از کشور است افزود: طبق آمارهای رسمی اعلام شده، نرخ بیکاری از ۱۱.۹ درصد در پایان بهار، به ۱۱.۶ درصد در پایان تابستان رسیده است که با اقدامات انجام شده پیش‌بینی می‌شود این میزان بازهم کاهش یابد.

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان قزوین یادآورشد: بر اساس ارزیابی های کارشناسی انجام شده به ازای هر یک درصد کاهش نرخ بیکاری، باید دو درصد سرمایه‌گذاری صورت گیرد لذا برای بسترسازی و جذب سرمایه گذار همه باید با عزم جهادی تلاش کنند.

وی اظهار کرد: بر اساس سند توسعه اشتغال، سهم اشتغال استان در سال جاری ۹ هزار و ۲۱۸ نفر تعیین شد اما با تأکید استاندار مبنی بر افزایش اشتغال برای تسریع در رفع بیکاری استان این میزان تا دو برابر یعنی۲۰ هزار نفر افزایش یافت.

بابایی گفت: بیکاری در کشور به دو دلیل گسست در ساختارهای زمانی همچون زمان‌های وقوع جنگ، سیل و عدم انطباق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با نیازهای بازار کار کشور رخ می‌دهد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین ادامه داد: طبق آمار سازمان تامین اجتماعی تا پایان دی ماه سال جاری ۱۰ هزار و ۷۰ بیمه شده اجباری در قزوین ثبت شده است.

وی با اشاره به آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری نیز گفت: در حال حاضر در استان ۸ هزار و ۱۱۲ نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری هستند که ماهانه ۱۰ میلیارد تومان به این افراد پرداخت می شود که از این تعداد ۹۵۱ نفر وارد عرصه اشتغال شده اند.

ایجاد ۱۷۹۷۴ فرصت شغلی در استان قزوین

وی بیان کرد: براساس آمار سازمان تامین اجتماعی تاکنون ۱۷ هزار و ۹۷۴ فرصت شغلی در سامانه رصد که یک سامانه ملی محسوب می شود، ثبت شده که ۱۳ هزار و ۷۹۷ نفر آنها معادل ۷۶ درصد مرد و چهار هزار و ۱۷۷ نفر معادل ۲۴ درصد زن بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: همچنین ۹ هزار ۵۳۴ نفر در قالب خوداشتغالی و هشت هزار و ۴۴۰ نفر در قالب مزدبگیری هستند.

وی تعداد شغل های ایجاد شده که قابلیت ثبت در سامانه رصد را ندارند بیش از دو هزار و۳۰۰ شغل عنوان کرد و افزود: امسال ۷۳۳ هزار مترمربع جواز ساخت صادر شده که ۷۰ درصد این تعداد منجر به ساخت شده در حالی که به ازای هر ۵۱ مترمربع بنا معادل یک فرصت شغلی محسوب می‌شود.

ثبت‌نام ۱۹ هزار جویای کار در کاریابی‌های قزوین

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین یادآورشد: ما منکر بیکاری در استان نیستیم و بیش از ۱۹ هزار نفر جویای کار در سال جاری در ۱۴ کاریابی غیردولتی استان ثبت نام کرده اند که باید تلاش کنیم تا آهنگ رشد بیکاری را کاهش دهیم.

بابایی تصریح کرد: ۶۱ واحد مشکل دار در استان وجود دارد که پنج هزار و ۶۵۲ کارگر در این واحدها مشغول فعالیت هستند که با مشکلاتی مواجه شده اند.

وی اظهار کرد: همچنین امسال پنج هزار نیرو در استان تعدیل شدند که از این تعداد ۳ هزار و ۶۰۰ نفر در بخش صنعت بوده است.

بابایی از وجود ۳۱۹ تشکل کارگری و کارفرمایی فعال در استان خبر داد و گفت: در۱۱ ماه ابتدای امسال ۱۰هزار و ۵۱۱ مورد بازرسی از واحدهای مشمول قانون کار انجام شده است.

وی در خصوص اجرای بیمه کارگران ساختمانی نیز گفت: تمامی کارگران ساختمانی ائم از بیمه شده یا بیمه نشده تا پایان اسفندماه فرصت دارند در سامانه به آدرس www.samanehrefah.ir ثبت‌نام کنند.

بابایی یادآورشد: سال آینده بیمه کارگران ساختمانی بر اساس ثبت‌نام در این سامانه انجام می شود.

وی بیان کرد: در سبد حمایتی خانوار برای سال جاری ۱۰ قلم کالا پیش بینی شده که در اختیار افراد تحت پوشش داده می شود که تاسقف ۱۲۰ هزار تومان قرار می گیرد که از فروشگاههای تعیین شده می توانند خرید کنند.