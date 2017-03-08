شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درگذشت احمد عزیزی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه ای درگذشت احمد عزیزی شاعر انقلابی کشورمان را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
«انالله و اناالیه راجعون»
درگذشت شاعری متعهد، انقلابی و توانمند، مرحوم مغفور احمد عزیزی، پس از تحمل نه سال بیماری موجب تأسف و تأثر فراوان گردید.
زندهیاد «احمد عزیزی» شاعر ولایتمدار بود که تمام سرمایه عمر و توان آفرینش ادبی خود را وقف انقلاب اسلامی و اهداف و آرمانهای والا و مقدسش کرده بود.
وی ذوقی سرشار همراه با حماسه و توانمندی فراوان در سرودن شعر و تعلم داشت و از پیشتازان عرصه شعر آیینی پس از انقلاب و با بهرهگیری از مفاهیم دینی و معنوی بود و توانست آثار ارزشمند و گرانسنگی با مضامین والای دینی و انقلابی و مدح اهلبیت عصمت و طهارت (ع) از خود بر جای بگذارد.
توانایی و زبردستیشان در سرودن اشعار آیینی و معنوی با مضامین انقلابی، دینی و مدح اهلبیت عصمت و طهارت (ع) بسیار کمنظیر و خاطرهانگیز است.
اینجانب از سوی خود و نهاد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درگذشت این شاعر متعهد و انقلابی را به مقام معظم رهبری، مردم فرهنگدوست و فهیم ایران اسلامی به ویژه مردم خونگرم و نجیب استان کرمانشاه و تمامی اصحاب فرهنگ و هنر و بالاخص خانواده داغدار و سایر بازماندگانش، تسلیت و تعزیت گفته و از آستان حضرت احدیت برای آن مرحوم، غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان و داغداران در غم فراقش تسلای خاطر، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارد.»
با آرزوی سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری مجید رامندی
سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
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