دیمیستورا: ۲۳ مارس دور جدید مذاکرات سوریه در ژنو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه از ارائه گزارش خود به شورای امنیت درباره نتایج مذاکرات ژنو ۴ خبر داد.

وی افزود: من شورای امنیت را در جریان کامل نتایج مذاکرات ژنو ۴ قرار دادم.

نماینده سازمان ملل در امور سوریه از همه طرف های سوری خواست که در ۲۳ ماه مارس(سوم فروردین) جاری برای دور پنجم مذاکرات در ژنو گردهم آیند.

استفان دیمیستورا پس از نشست پشت درهای بسته شورای امنیت درباره روند مذاکرات سوریه در سخنانی از شورای امنیت خواست که در زمینه ارسال کمک ها به مناطق محاصره شده در سوریه کمک و حمایت لازم را به عمل آورد.

شایان ذکر است که شورای امنیت نشستی پشت درهای بسته برای روند تحولات گفتگوهای سیاسی سوریه داشت. در ژانویه گذشته در شهر آستانه پایتخت قزاقستان مذاکراتی با حضور هیئت های معارضان و دولت سوریه و برخی هیئت های بین المللی دیگر برگزار شد. در شهر ژنو نیز مذاکراتی برگزار شد و این چهارمین دور از گفتگوها درباره سوریه در شهر ژنو بود.