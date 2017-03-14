به گزارش خبرنگار مهر، آبی‌های بی ادعای اهوازی با بهترین دستاورد در بین تیم های ایرانی از دو هفته نخست لیگ قهرمانان عصر امروز سه شنبه اولین میزبانی تاریخ خود در لیگ قهرمانان آسیا را تجربه خواهند کرد.

آبی پوشان اهوازی با دو پیروزی یک بر صفر از دو بازی خارج از خانه در لیگ قهرمانان آسیا آماده میزبانی از تیم لخویا هستند. آنها در صورت پیروزی در این بازی خانگی به طور کامل بار خود را برای صعود به مرحله بعد خواهند بست. اتفاقی که نمی‌تواند دور از دسترس شاگردان سیروس پورموسوی باشد.

استقلال اهواز تنها نماینده کشورمان است که در این مسابقات هنوز هیچ گلی دریافت نکرده است. همینطور این تیم تنها تیم ایرانی مسابقات است که آمار صد درصدی در امتیاز گیری دارد.

حریف قطری تیم استقلال خوزستان در لیگ کشور خودش یک آمار رویایی دارد. این تیم مقتدرانه در صدر جدول رقابت های لیگ ستارگان قطر قرار دارد و شانس اول قهرمانی این فصل قطر است. تیم لخویا ۱۷ بازی از ۲۳ بازی انجام داده خود در لیگ قطر را با پیروزی پشت سر گذاشته، در ۵ بازی برابر حریفانش متوقف شده و تنها در یک بازی از حریف خود شکست خورده است.

لخویا با ۷۰ گل زده یک آمار افسانه ای در گلزنی دارد و ۱۹ بار هم دروازه‌اش بر روی حریفان باز شده است. لخویا در آخرین بازی خود در لیگ ستارگان قطر موفق شده در یک بازی خارج از خانه با نتیجه ۳ بر صفر تیم «الخریطیات» را شکست دهد. تنها شکست این فصل این تیم به دیدارش با تیم «ام صلال» در هفته بیست و یکم این مسابقات باز می‌گردد. جایی که این تیم در خانه خود با نتیجه ۳ بر یک مغلوب این تیم رده ششم جدولی شد.

لخویا با زدن ۵ گل در دو بازی گذشته‌اش نشان داده که در آسیا هم خط حمله قدرتمندی دارد. این تیم در منطقه غرب آسیا بهترین خط حمله را دارا است.

بازیکنان خارجی در ترکیب تیم لخویا به وفور وجود دارند و می توان این تیم را یکی از قدرت های فوتبال غرب آسیا دانست. یکی از تاثیر گذار ترین بازیکنان خارجی این تیم، جونیور هافبک میانی و تهاجمی آن است که طراحی حملات این تیم و همچنین زدن ضربات ایستگاهی نیز عمدتا با این بازیکن خوش تکنیک می‌باشد.

شاگردان سیروس پورموسوی که با وجود همه مشکلات مالی و سختی های شرایط آب و هوایی خوزستان توانسته اند دو پیروزی کسب کنند در صورتی که برابر این تیم قطری هم به برتری برسند شانس صعود خود را تا حدودی قطعی خواهند کرد.