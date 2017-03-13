مسئولان هواداران را نابود نکنند/ استقلال کار سختی پیش رو دارد

مهدی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اتفاقات اخیری که برای استقلال به وجود آمده است گفت: حاشیه ها فقط به تیم آسیب نمی زند بلکه هواداران را هم نابود می کند و آنها بیشتر از هر کس دیگری متضرر می شوند.

وی تأکید کرد: امیدوارم که مسئولان استقلال به خود بیایند و در این شرایط سکوت اختیار کرده و اجازه دهند تیم با آرامش به کارش ادامه دهد. آبی پوشان این روزها که شروع خوبی در لیگ قهرمانان داشتند نباید اجازه بدهند مسائل حاشیه ای، آنها را از متن دور کرده و به نوعی خودزنی کرده باشند.

هافبک پیشین استقلال خاطر نشان کرد: آبی پوشان روز دوشنبه یک دیدار سختی را برابر لوکوموتیو خواهند داشت و اگر می خواهند صدرنشین باقی بمانند باید این بازی را با پیروزی پشت سر بگذارند. اما انگار برخی دوستان علاقه دارند که این تیم را به حاشیه ببرند و نگذارند تیمی که در نیم فصل دوم لیگ برتر نتایج قابل قبولی کسب کرده همین روند را ادامه بدهد.

فنونی زاده با اشاره به اینکه بازیهای لیگ قهرمانان دیدارهای ملی است گفت: در اینجا پرچم ایران، مهمترین مسئله برای همه ماست. بازی های لیگ قهرمانان حکم بازیهای تیم ملی را دارد و رنگ ها تاثیری در تماشاگران ندارد. همه دعا می کنیم که تیم های حاضر در لیگ قهرمانان به پیروزی برسند و بتوانند به دور بعد صعود کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اعتصاب بازیکنان در این شرایط درست بوده است یا خیر؟ گفت: باید ببینیم که دلیل این کار چه بوده است. بازیکنان هم همانند سایر مردم مشکل مادی دارد و هزینه های خانواده اش زیاد است و این همه تلاش می کند تا بتواند پولی دریافت کند و در کنار خانواده هزینه کند. اگر قرار باشد به یک کارمند حقوق ندهند او هم پس از مدتی این کار خود را رها کرده و به دنبال شغل جدیدی می گردد.

هافبک پیشین استقلال تاکید کرد: فوتبالیست ها هم از این قاعده مستثنا نیستند و تلاش می کنند تا نان حلال به منزل ببرند و خرج خانواده شان کنند. بنابراین کاسه صبر آنها هم لبریز شده و علیرغم میل باطنی شان، دست به چنین کاری زدند، اما زمانی که بحث ملی به میان آمد، آمدند تمرین کردند تا بتوانند فردا با ارائه یک بازی خوب، دل هواداران را شاد کنند، اگرچه هنوز مشکلاتشان برطرف نشده است.

وی در ادامه تصریح کرد: استقلال باید با یک ترکیب خوب برابر لوکوموتیو به میدان برود تا بتواند هم یک بازی، تماشاگر پسند را به نمایش بگذارد و هم سه امتیاز را کسب کند.

فنونی زاده در پایان خاطرنشان کرد: از هواداران استقلال می خواهم همانند دیدار برابر السد یک روز فراموش نشدنی را رقم بزنند و با حضور یکصد هزار نفری شان در ورزشگاه، یار دوازدهم استقلال باشند.