چالش های سیاسی مجلس دهم در سال نخست/ تصویب ۵۶ طرح و لایحه

خبرگزاری مهر- گروه سیاست، فهیمه رضیان: مجلس دهم شورای اسلامی ۸ خرداد سال ۹۵ آغاز به کار کرد. نمایندگان هنوز چند ماهی بیشتر بر صندلی قوه مقننه تکیه نزده بودند که قانون بودجه سال ۹۵ را اصلاح کردند.

حضور نمایندگان در قوه مقننه هنوز به یک سال نرسیده بود که مهمترین لایحه ۵ ساله کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت. وکلای ملت در اولین سال حضور خود در قوه مقننه لایحه برنامه ششم توسعه را تدوین و تصویب کردند. این لایحه از سوی دولت با حدود ۳۰ ماده به مجلس ارائه شد و مجلس مجبور شد لایحه برنامه ششم توسعه را با بیش از ۲۰۰ ماده تدوین و پس از آن بیش از یک ماه در سه شیفت کاری در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب کند.

اما در این بین طرح استفساریه سیاسی فراکسیون امید برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز با حاشیه ها و رفت و آمد های زیادی بین مجلس و شورای نگهبان همراه بود. این استفساریه تلاش داشت نظارت شورای نگهبان بر منتخبان مجلس را محدود کند تا بعد از انتخاب افراد برای مجلس و پیش از تایید اعتبار نامه ها شورای نگهبان نتواند فردی را رد صلاحیت کند اما شورای نگهبان این استفساریه را به دلیل تناقض با اصل ۹۹ قانون اساسی و محدود کردن اختیارات شورا در صورت وصول مدارک جدید در مورد صلاحیت منتخبان قبل از تایید اعتبار نامه ها رد کرد و با اصرار اعضای فراکسیون امید و تصویب مجدد این طرح چالشی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

می توان یکی از چالش های سیاسی مهم مجلس دهم در سال ۹۵ را استیضاح آخوندی خواند که با حادثه قطار تبریز مشهد کلید خورد و با اصرار استیضاح کنندگان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. اما برای سومین بار نمایندگان به آخوندی رای اعتماد دادند.

ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه که سقف حقوق مدیران را تعیین می داد نیز از دیگر طرح ها چالش بر انگیز مجلس دهم بود که برای جراحت ناشی از حقوق های نجومی بر پیکره عدالت تدوین شد اما پس از ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رد شد.

بلافاصله بعد از تصویب لایحه برنامه، بررسی لایحه بودجه در دستور کار کمیسیون تلفیق و بعد از آن صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان در سال ۹۵ علاوه بر دو لایحه مهم برنامه ششم و بودجه سال ۹۶ بیش از ۵۰ طرح ها و لوایح دیگری را نیز به تصویب رساندند که به شرح زیر است:

۱.قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

۲.قانون اصلاح جدول قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

۳.قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص

۴.قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

۵.قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

۶.قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

۷.قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا

۸.قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

۹.قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان

۱۰.قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق‌چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری

۱۱.قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره‌برداری از نیروگاههای برق آبی مارازاد و اردوباد

۱۲.قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

۱۳.قانون موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه

۱۴.قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

۱۵.قانون تصویب مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا

۱۶.قانون تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا

۱۷.قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳(مارپل۷۸/۱۹۷۳)- مصوب۱۳۸۰- و الحاقات و اصلاحات ۱۸.بعدی آن (موضوع قطعنامه‌های شماره(۶۶)۲۴۶، (۶۶)۲۴۷، (۶۷)۲۵۶، (۶۷)۲۵۷، (۶۷)۲۵۸، (۶۸)۲۶۶، (۲۸)۱۰۷۰ الف)

۱۹.قانون موافقتنامه همکاری در زمینه دامپزشکی و بهداشت دام بین دولت

۲۰.قانون موافقتنامه همکاری در زمینه دامپزشکی و بهداشت دام بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

۲۱.قانون استفساریه ماده(۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

۲۲.قانون استفساریه ماده(۷۹) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

۲۳.قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستانها و مجامع علمی آسیا

۲۴.قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) آن

۲۵.قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا

۲۶.قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به‌منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بردرآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی

۲۷.قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد

۲۸.قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند

۲۹.قانون موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان

۳۰.قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک

۳۱.قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات(پروتکل) الحاقی

۳۲.قانون موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک

۳۳.قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد

۳۴.قانون موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

۳۵.قانون موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی

۳۶.قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی

۳۷.قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن

۳۸.قانون موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره

۳۹.قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

۴۰.قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

۴۱.قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۴۲.قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت، بهره‌برداری و استفاده از منابع آب و انرژی سدها و نیروگاههای برق آبی خداآفرین و قیزقلعه‌سی بر روی رودخانه ارس

۴۳.قانون موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان

۴۴.قانون اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)

۴۵.قانون اصلاح بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

۴۶.قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

۴۷.قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقدشده در دوحه -۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۳۹۱ هجری‌شمسی)

۴۸.قانون اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی‌زبانان(ایتا)

۴۹.قانون اصلاح بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری

۵۰.قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی

۵۲.قانون استفساریه قانون اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

۵۳.قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۵۴.قانون احتساب سابقه تدریس معلمان حق‌التدریس استخدامی در آموزش و پرورش

۵۵.قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۵۶.قانون بودجه سال ۱۳۹۶