پیش ثبت نام شوراها؛ گامی برای تسهیل برگزاری انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، جمعه ۲۹ اردیبهشت ۹۶ همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

براساس قانون انتخابات و طبق جدول زمانبندی، داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از روز دوشنبه ۳۰ اسفند مجاز به ثبت نام و ارائه مدارک برای استعلام مراکز چهارگانه خواهند بود.

اما هم زمانی آغاز ثبت نام از داوطلبان شرکت در این انتخابات با ایام نوروز بهانه ای شد تا در هفته های اخیر مسئله تغییر زمان ثبت نام در محافل قانونی مورد بحث قرار گیرد. براین اساس و طبق قانون باید دولت لایحه ای به مجلس داده و یا مجلس طرحی را پیشنهاد می کرد.

وزارت کشور اما لایحه ای به مجلس نداد و مجلس طرح «اصلاح قانون انتخابات» را پیشنهاد و بررسی بندهای آن را در دستور کار قرار داد که پس از تصویب در صحن علنی مصوبه مجلس روانه شورای نگهبان شد.

به رغم آنکه دولت و مجلس با تغییر زمان قانونی ثبت نام ها اعلام موافقت کردند اما شورای نگهبان به برخی از بندهای مصوبه مجلس ایراد گرفت و فرصت کوتاه باقی مانده برای طی مراحل قانونی به مجلس اجازه نداد تا ایرادات مطرح شده را برطرف کرده و دوباره این مصوبه را به شورای نگهبان ارجاع دهد. از این رو اعلام شد که طرح اصلاح قانون انتخابات بدون شک به این دوره از انتخابات نخواهد رسید.

این امر اما دلیلی نشد که ستاد انتخابات دست از فراهم کردن بستر مناسب برای برگزاری هر چه بهتر و آسان تر مراحل ثبت نام بردارد به طوری که سید حسین هاشمی روز گذشته اعلام کرد: از داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات شوراهای شهر و روستا پیش ثبت نام به عمل خواهد آمد.

براساس اعلام استاندار تهران، این پیش ثبت نام ها از امروز دوشنبه ۲۳ اسفند در دفاتر پیشخوان دولت آغاز خواهد شد.

هاشمی عنوان کرده برای اینکه در آستانه سال نو قرار داریم و به سبب تسهیل کار ثبت‌نام برنامه پیش‌ثبت‌نامها برای نامزدها تعیین شده تا آنها شرایط و زمان بهتری را برای این امر داشته باشند.