به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرندی در نشست خبری در خصوص اقدامات صورت گرفته در منطقه خدمات هوایی و ویژه اقتصادی «پیام» وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: تأسیس شهرک بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری مشاورین سنگاپوری و به دستور معاونت نوآوری وزارت ارتباطات در این منطقه در حال شکل‌گیری است.

وی با اشاره به اینکه فاز نخست این پروژه در حد انجام طرح مطالعاتی، جذابیت‌سنجی و خوشه‌بندی انجام شده است، گفت: مشاورین سنگاپوری تاکنون در ۱۰ کشور دنیا این مدل شهرک را پیاده‌سازی کرده‌اند و هم‌اکنون نیز در مرحله طراحی مفهومی برای راه‌اندازی شهرک بین‌المللی ICT در این منطقه ویژه اقتصادی هستند.

۳۰ شرکت بزرگ ICT در منطقه اقتصادی «پیام» مستقر می‌شوند

زرندی از استقرار ۳۰ شرکت بزرگ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا شهریور ماه در منطقه ویژه اقتصادی «پیام» خبر داد و گفت: این ۳۰ شرکت، برندهای معروف داخلی در این حوزه هستند که می‌توانند فعالیت‌های خود در حوزه خدمات هوایی و اقتصادی را در این منطقه ارائه دهند.

وی همچنین از اختصاص ۱۶ هکتار زمین برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان طبق تفاهم صورت گرفته میان وزیر ارتباطات و معاون علمی فناوری رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: با حمایت‌های صورت گرفته، علاوه بر تسهیلات مد نظر برای شرکت‌های دانش‌بنیان، این شرکت‌ها در صورت استقرار در این منطقه اقتصادی، از مزایای گمرکی نیز برخوردار می‌شوند؛ بر این اساس با فضای فراهم شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان، امکانات زیربنایی از سوی وزارت ارتباطات و امکانات آزمایشگاهی و منابع صندوق سرمایه‌گذاری از سوی معاونت علمی فراهم خواهد شد.

شهر رسانه‌های اجتماعی راه‌اندازی می‌شود

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی وزارت ارتباطات همچنین از برنامه‌ریزی برای اجازه مشارکت و حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های این منطقه اقتصادی خبر داد و گفت: در همین حال با دستور رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در حال تأسیس و راه‌اندازی شهر رسانه‌های اجتماعی (مدیاسیتی) هستیم.

وی گفت: این پروژه در چند کشور از جمله امارات، آلمان و انگلستان راه‌اندازی شده است و ما نیز مطالعات راه‌اندازی این شهر را مشابه با تجربه کشورهای نامبرده با همکاری و مشاوره دانشگاهی در انگلستان آغاز کرده‌ایم.

زرندی تصریح کرد: مدیاسیتی در راستای استقرار استارتاپ‌های حوزه رسانه‌های اجتماعی و شرکت‌های فعال در زمینه برودکستینگ (پخش‌ ویدئویی) ایجاد می‌شود و طرح اولیه آن برای رئیس مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی وزارت ارتباطات با اشاره به ایجاد بستری برای تجارت الکترونیک در منطقه اقتصادی «پیام» گفت: در این زمینه نیز کار مشترکی را با جمهوری آذربایجان و شرکت پست آغاز کرده‌ایم.

وی همچنین از راه‌اندازی گمرک تخصصی برای واردات و صادرات محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد و گفت: گمرک تخصصی می‌تواند در راستای افزایش سرعت ترخیص واردات مؤثر باشد و برای تائید نمونه واردات محصولات فناوری اطلاعات به کشور، آزمایشگاه تخصصی این کالاها را نیز قرار است در این منطقه داشته باشیم؛ بر این اساس در هفته جاری آزمایشگاهی از سوی دانشگاه صنعتی شریف در این مکان مستقر می‌شود.

به گفته زرندی، در سال ۹۵ بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد از این منطقه اقتصادی به خزانه دولت واریز شده است که رشد صد درصدی را نشان می‌دهد.