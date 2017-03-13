به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی در دیدار اعضای ستاد انتخابات استان قم با بیان اینکه هرچه داریم از قرآن بایستی بگیریم اظهار داشت: چون خداوند متعال خالق انسان است باید دستورالعمل زندگی را هم از او دریافت کنیم.

وی افزود: خداوند می‌فرماید من شما را آفریده‌ام و دستورات را نیز من به شما می‌دهم و منظور از نزول انبیاء الهی نیز همین است.

استاد سطوح عالی حوزه ادامه داد: نگاه ما به مسئولان نظام مثبت است و بر همین مبنا ایشان را توصیه به اجرای مبانی دینی می‌کنیم.

آیت الله علوی گرگانی با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم ادامه داد: خداوند می‌فرماید؛ بنده‌های من هر کار خوبی داشته باشند و برای ما بفرستند همه آنها را برایشان حفظ می‌کنیم و جزای آن را به ایشان خواهیم داد.

وی افزود: اگر به این اصل آگاه باشیم که خداوند نسبت به همه اعمال ریز و درشت ما آگاه است در همه مباحث از جمله انتخابات تلاش می‌کنیم تا امانت الهی را حفظ نماییم.

این مرجع تقلید ادامه داد: چنانکه پیامبر اکرم(ص) نیز می‌فرمایند مردم پاداش عمل خود را می‌گیرند.

وی با بیان اینکه ممکن است بعضی افراد بخواهند در انتخابات طبق هوای نفس عمل کنند، افزود: مسئولیت ناظرین در انتخابات بسیار سخت است.

آیت الله علوی گرگانی با اشاره به اینکه اعضای شورای نگهبان بار سنگینی برای تأیید صلاحیت افراد بر عهده دارند خاطرنشان کرد: افرادی که لیاقت و مسئولیت پذیری لازم را ندارند نباید از کانال شورای نگهبان عبور کنند.

وی اتفاقات سال ۸۸ را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه طرفین بابت این اتفاقات اذیت شدند، افزود: امیدواریم مسئولان خود را در پیشگاه خداوند ببینند و برای رضای او تلاش کنند.

برگزاری سالم‌ترین انتخابات در قم

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار قم نیز در این جلسه با بیان اینکه در انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری سالم‌ترین و شاخص‌ترین انتخابات را استان قم برگزار کرد اظهار داشت: انتظار از استان قم نیز با توجه به جایگاه خاص آن در کشور همین است.

احد جمالی با اشاره به تشکیل ستاد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان قم همزمان با سراسر کشور، افزود: طی دو ماه گذشته جلسات پی در پی برگزار می‌شود و ضمن رصد فضای سیاسی استان، تعاملات نظام مند و عقلانی با مجموعه‌های برگزار کننده و ناظرین انتخابات داریم.

وی با اشاره به مسئولیت اجرای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور ادامه داد: وظیفه تأیید صلاحیت و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان و در بحث شوراهای اسلامی شهر و روستا به عهده مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

رئیس ستاد انتخابات استان قم با بیان اینکه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا سیاسی نیست، تصریح کرد: در تلاش هستیم تا با آگاهی بخشی به مردم زمینه لازم را فراهم کنیم تا افرادی در شوراها انتخاب شوند که تعهد و تخصص‌های لازم در بحث معماری و مدیریت شهری را داشته باشند.

توجه به قانون مداری و اخلاق مداری در انتخابات

وی افزود: امیدواریم بتوانیم انتخاباتی برگزار کنیم که سرمایه اجتماعی قوی برای نظام اسلامی در داخل و خارج از کشور ایجاد شود.

جمالی ادامه داد: قانون مداری و اخلاق مداری در انتخابات اولویت مهم مسئولان است و چنانکه رهبری فرمودند آرای مردم حق الناس است و مسئولان در این رابطه نهایت توجه را خواهند داشت.

وی تصریح کرد: ممکن است بداخلاقی‌هایی توسط برخی افراد صورت بگیرد؛ اما مسئولان برگزاری انتخابات ضمن رعایت قانون برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور و هیجان در تلاش هستند.

معاون استاندار قم در پایان هدف از دیدار اعضای ستاد انتخابات استان با مراجع عظام تقلید را استفاده از توصیه‌ها و نصایح ایشان عنوان و خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با بهره گیری از این رهنمودها زمینه رضایت خداوند را فراهم کنیم.