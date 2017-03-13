رئیس شورای اروپا به دادگاه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دادستانی در شهر ورشو «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا را برای ادای توضیحات در خصوص ارتباط فرماندهان بخش اطلاعات ارتش لهستان با دستگاه های اطلاعاتی کشورهای دیگر در زمان نخست وزیری تاسک در لهستان، به دادگاه فراخواند.

گفته می شود فرماندهان بخش اطلاعاتی ارتش لهستان در زمان نخست وزیری تاسک، بدون داشتن مجوز لازم اقدام به برقراری ارتباط با سرویس های اطلاعاتی سایر کشورها کرده اند.

در همین رابطه قرار است دونالد تاسک روز چهارشنبه در دادگاه حاضر شده و به سوالات پاسخ دهد.

این وضعیت در حالی است که تاسک روز پنجشنبه هفته گذشته موفق شد با آرای 27 عضو اتحادیه اروپا بار دیگر و برای دوره دوم ریاست شورای اروپایی را از آن خود کند و تنها کشوری که به نامزدی وی رای منفی داد لهستان بود.

وزارت خارجه لهستان در بیانیه ای که روز شنبه منتشر شد،‌ آورده است: دولت ورشو با بلوکه کردن برخی فعالیت‌هایش در اتحادیه اروپا به این اقدام و انتخاب تاسک واکنش نشان می دهد. سیاست های اتحادیه اروپا دارای معیارهایی دوگانه است و ما این را قبول نداریم.

دولت لهستان مخالف سیاست های اتحادیه اروپاست و قبلا هم با بخش اجرایی اتحادیه اروپا که همان کمیسیون اروپایی است بر سر مسائلی چون اجرای قانون، مهاجرت، سیاست های مربوط به تغییرات جوی و حفاظت از محیط زیست درگیر شده است.