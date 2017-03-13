  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۱۶

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

جزئیات برخورد صاعقه به ۳ نفر در استان بوشهر/ یک نفر فوت شد

جزئیات برخورد صاعقه به ۳ نفر در استان بوشهر/ یک نفر فوت شد

بوشهر - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان بوشهر ضمن بیان جزئیات برخورد صاعقه با سه نفر در روستای عطیبه شهرستان دشتستان استان بوشهر گفت: در این حادثه یک نفر فوت شد.

دکتر عبدالرحیم دادجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۱۵ امروز مردم روستای عطیبه بخش شبانکاره در محدوده شهرستان دشتستان با مرکز پیام برازجان تماس گرفته و تقاضای کمک کردند.

وی اضافه کرد: در گزارش اولیه حادثه، برق‌گرفتگی ۳ نفر کارگر ساختمانی عنوان شده است که پس از حضور تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ مستقر در پایگاه جاده‌ای شبانکاره مشخص می‌شود که سه نفر مرد ۱۷ و ۱۸ و ۳۲ ساله در چادری کنار زمین کشاورزی مستقر شده بودند که به دنبال صاعقه دچار حادثه شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان بوشهر افزود: در این حادثه یک نفر  از آنان که ۳۲ ساله بود به دلیل برخورد مستقیم صاعقه در دم فوت شد و دو نفر دیگر تحت تاثیر قرار گرفتند و برای بررسی ابتدا به درمانگاه شبانکاره و سپس با تشخیص پزشک برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید گنجی منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: مصدوم حادثه دیده با صاعقه و یا برق بایستی از نظر ریتم ضربان قلب بررسی شود و به همین دلیل هر دونفر به بیمارستان اعزام شدند تا از نظر عوارض قلبی تحت نظر باشند.

دادجو بیان کرد: فرد فوت‌شده نیز احیا شد و عملیات احیای قلبی ریوی بر روی او انجام شد ولی متاسفانه مثمر ثمر نبوده و فوت ایشان تایید شده است.

کد مطلب 3931630

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها