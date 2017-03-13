به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مسابقات هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم لوکوموتیو ازبکستان رفت که این بازی در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر به سود استقلال به اتمام رسید. فرشید اسماعیلی (۳۷) و علی قربانی (۸۴) برای استقلال گلزنی کردند.

این مسابقه از ساعت ۱۹ آغاز شد و علیرضا منصوریان تیمش را با ترکیب مهدی رحمتی، خسرو حیدری، رابسون جانواریو، لئوناردو پادوانی، میلاد زکی پور، امید ابراهیمی، امید نورافکن، فرشید اسماعیلی (۷۸ - مجتبی حقدوست)، علی قربانی (۹۱ - محسن کریمی)، بهنام برزای (۸۵ - فرشید باقری) و کاوه رضایی روانه میدان کرد.

هرچند استقلال در دقایق ابتدایی بازی را هجومی آغاز کرد ولی لوکوموتیو به تدریج عملکرد بهتری از خود نشان داد و بازی را به تعادل کشاند. ازبکها حتی یکی دو موقعیت نصفه و نیمه داشتند که می توانستند دروازه استقلال را باز کنند. در یکی از این موقعیتها در دقیقه ۱۷ سیدمهدی رحمتی زمانی که قصد داشت توپ را از محوطه جریمه دور کند، به خاطر لغزندگی زمین لیز خورد و توپ زیر پای بازیکن لوکوموتیو افتاد ولی ضربه این بازیکن به اوت رفت.

با این حال شاگردان علیرضا منصوریان در دقیقه ۳۷ توانستند از حریف خود پیش بیافتند. فرشید اسماعیلی در این دقیقه با حرکت در عرض و شوت به سمت دروازه لوکوموتیو اولین گل مسابقه را به ثمر رساند تا بازی در نیمه نخست با همین یک گل به اتمام برسد.

در نیمه دوم این تیم لوکوموتیو بود که چهره هجومی تری به خود گرفت و با استفاده از عقب نشینی استقلال، نماینده ایران را تحت فشار قرار داد. ضربه امید ابراهیمی در دقیقه ۵۷ که با فاصله نزدیک از کنار دروازه حریف به کرنر رفت، از معدود موقعیت های استقلال در این نیمه بود.

بی دقتی بازیکنان استقلال در نیمه دوم باعث شد تا بارها پاسکاری آنها در میانه زمین بی نتیجه بماند و حملاتشان ناقص شود. لوکوموتیو بارها از سمت راست استقلال به سمت دروازه این تیم حمله کرد که مدافعان آبی پوش این حملات را دفع کردند.

باوجود بازی هجومی لوکوموتیو، این تیم استقلال بود که یکبار دیگر توسط علی قربانی در دقیقه ۸۴ به گل برسد تا خیال شاگردان منصوریان در ۶ دقیقه پایانی بازی راحت شود. این بازی در نهایت با همین دو گل خاتمه یافت تا استقلال با این برد، ۶ امتیازی شود و به طور موقت به صدر جدول صعود کند.

استقلال در دیدار اول خود در لیگ قهرمانان آسیا مغلوب الاهلی امارات شد و در دومین دیدار توانست التعاون عربستان را از پیش رو بردارد. استقلال با این نتیجه فعلا صدرنشین است. دیدار التعاون و الاهلی از ساعت ۲۰ آغاز شده است.