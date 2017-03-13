خودمان به استقلال گل تقدیم کردیم/ هنوز چیزی تمام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، «آندری میکایلف» در نشست خبری دیدار تیم های استقلال تهران و لوکوموتیو ازبکستان در لیگ قهرمانان آسیا گفت: به استقلال برای این برد تبریک می گویم. بازی تماشاگرپسندی بود و هر کسی آنرا دید لذت برد.

وی افزود: بر خلاف جریان بازی یک گل خوردیم که غیر قابل پیش بینی بود. در نیمه دوم هم سبکی از بازی را اجرا کردیم که از روزنه های استقلال استفاده کنیم. وقتی برنامه های ما درست پیش نرفت، خودمان گلی را به استقلال تقدیم کردیم. باید از بازیکنانم تشکر کنم که بازی جوانمردانه و خوبی را به نمایش گذاشتند. هنوز سه بازی دیگر در مرحله گروهی باقی مانده و نمی توان گفت همه چیز تمام شده است.

سرمربی لوکوموتیو در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا می تواند استقلال را در بازی برگشت شکست بدهد؟ گفت: زمان همه چیز را نشان می دهد.

تیم فوتبال استقلال امروز دوشنبه موفق شد در سومین بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا با دو گل لوکوموتیو ازبکستان را شکست بدهد.