تجدیدنظر آنکارا در توافق پناهجویان با اروپا/بررسی تحریم هلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پس از بالا گرفتن تنش‌ ها میان اتحادیه اروپا و ترکیه پیرامون لغو سخنرانی های مقامات آنکارا در برخی از کشورهای اروپائی در راستای تشویق اتباع تُرک به رأی آری به همه پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور، ترکیه به طور رسمی خواستار تجدیدنظر پیرامون توافق پناهجویان میان این کشور با اتحادیه اروپا شد.

«عمر چیلیک» وزیر امور اتحادیه اروپای ترکیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد که باید درباره بخشی از توافق با اروپا درباره بحران پناهجویان بررسی های بیشتری صورت گیرد.

این در حالیست که به گزارش آناتولی، کابینه ترکیه نیز قرار است امروز موضوع اعمال تحریم ها علیه هلند را نیز مورد بحث و بررسی قرار دهد.

در همین رابطه، کشور ترکیه و اتحادیه اروپا در ماه مارس سال جاری میلادی به توافقی رسیدند که بر اساس آن آنکارا متعهد شد تمام آوارگان به ثبت نرسیده ای که به کشورهای اتحادیه اروپا وارد شده اند را به صورت یک به یک در ازای اسکان آوارگان سوری در ترکیه بازگرداند. در عوض، این اتحادیه نیز وعده داده بود که فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را تسریع و نیز نظام لغو روادید برای شهروندان ترکیه را به انجام برساند.

تنش ها میان هلند با ترکیه نیز از آنجا آغاز شد که آمستردام اجازه فرود هواپیمای حامل «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه به این کشور را نداد.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه متعاقب تنش ها میان آنکارا و آمستردام؛ دو روز پیش دولت هلند را «باقی مانده های نازی ها و فاشیست ها» توصیف کرده بود.

رئیس جمهور ترکیه که در اجتماع هوادارن خود در استانبول سخنرانی می کرد؛ گفته بود: وزیر خارجه ما را از پروازش منع کنید؛ اشکالی ندارد، ولی از هم اکنون به بَعد ببینید پروازهای شما چگونه در ترکیه فرود خواهد آمد.

گفتنی است سخنرانی مقامات ترکیه ای در راستای تبلیغ به نفع همه پرسی قانون اساسی ترکیه که برای تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی است؛ انجام می گیرد.

صبح روز شنبه هفته جاری نیز شهردار شهر روتردام اعلام کرد که چاوش اوغلو اجازه ندارد تا در سفر به این شهر در تجمع اتباع ترکیه شرکت کند.

بر اساس اعلام شهرداری روتردام، هر چند چاوش اوغلو از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است، این شهرداری اولویت ها و وظایف دیگری را نیز دارد.

در همین راستا ۴ تجمع اتباع ترکیه در اتریش و یک مورد تجمع در سوئیس هم لغو شده اند. شهرهای مختلف اروپایی در حالی قصد جلوگیری از برگزاری این تجمعات را دارند که در هفته گذشته، ممانعت آلمان از برگزاری تجمعات مشابهی موجب بروز تنش هایی بزرگ میان آنکارا و برلین شده بود.