هلند خواستار توقف کمک مالی اروپا به ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اروپا آنلاین، از آنجایی که اتحادیه اروپا کمک های مالی را در اختیار داوطلبان عضویت در این اتحادیه قرار می دهد، پارلمان هلند با تداوم آن مخالفت کرد.

در بیانیه پارلمان هلند آمده است که ترکیه پس از کودتای نافرجام ماه ژوئن نتوانست شرایط کشور را به خوبی اداره کرده و موازین قانونی را سرلوحه خود قرار نداده است، به همین منظور باید از کمک ۶۰۰ میلیون یورویی اتحادیه اروپا محروم بماند.

پارلمان همچنین از دولت این کشور خواسته تا طرح این مخالفت را به اطلاع مقامات و سران اتحادیه اروپا برساند.

مذاکره اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر عضویت آنکارا در این اتحادیه هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.