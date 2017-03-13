تیم فوتبال آلومینیوم اراک مغلوب جدال با نفت مسجدسلیمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های آلومینیوم اراک و نفت مسجد سلیمان در هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول فوتبال، در شرایطی به میدان رفتند که تیم فوتبال آلومینیوم اراک تا پایان هفته بیست و هفتم با انجام ۲۷ بازی و کسب ۴۰ امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی لیگ قرار داشت و تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان با انجام ۲۷ بازی و کسب ۲۴ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی لیگ دسته اول فوتبال در میان ۱۸ تیم شرکت کننده قرار داشت.

براساس این گزارش بازیکنان هر دو تیم برای پیروزی و کسب امتیاز بیشتر با هدف ارتقا در جدول رده بندی مسابقات در مستطیل سبز ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک مقابل یکدیگر صف آرایی کردند.

تیم فوتبال آلومینیوم اراک پس تغییرات در کادر فنی و سرمربی طی هفته های گذشته در مقابل حریفان روند رو به رشد را پیمود و بر آنان غلبه کرد و انتظار می رفت در مقابل تیم نفت مسجد سلیمان پرتوان ظاهر شود و پیروزی دیگری در کارنامه خود ثبت کند اما شاگردان مهدی پاشازاده، سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم در مقابل شاگردان محمود فکری سرمربی تیم نفت مسجدسلیمان متوقف شدند و نتیجه بازی را در خانه به حریف واگذر کردند.

بازیکنان تیم آلومینیوم به رغم اینکه در نیمه اول، اولین گل مسابقه را در دقیقه ۱۹ بازی توسط روح الله عرب وارد دروازه تیم نفت مسجد سلیمان کردند اما نتوانستند از تمامی ظرفیت ها ی خود استفاده بهره ببرند ودر مقابل تیم نفت مسجد سلیمان نسبت به بازی های گذشته بسیار ضعیف و ناتوان ظاهر شدند، مضاف بر اینکه ناتوانی داور هم در باخت تیم آلومینیوم بی تاثیر نبود. همین عدم تحرک موجب شد تا در نیمه دوم، بازیکنان نفت مسجد سلیمان بازی را به خوبی مدیریت کنند و برتری خود را با به ثمر رساندن یک گل در دقیقه ۵۵ نشان دادند.

بازی با تساوی یک - یک ادامه داشت تا اینکه در دقیقه ۶۰ بازی، نفتی ها به یک پنالتی دست یافتند که ضربه پنالتی توسط رضا یزدان پرست زده شد و توپ در دل دروازه تیم فوتیال آلومینیوم نشست .

روند بازی کماکان با برتری نفتی های مسجد سلیمان دنبال شد اما دیگر گلی رد و بدل نشد و در نهایت پس از ۱۰۲ دقیقه تلاش (بااحتساب وقت اضافه) هر دو تیم، مسابقه با نتیجه دو بر یک به سود تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان پایان یافت.

گفتنی است بسیاری از کارشناسان فوتبال حاضر در محل مسابقه معتقد بودند که داوری بسیار ضعیف انجام شد و پنالتی که از سوی داور به نفع تیم نفت مسجد سلیمان اعلام شد، در واقع پنالتی نبوده است.

در هفته بیست و نهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاهای کشور مس کرمان میزبان تیم آلومینیوم اراک است.