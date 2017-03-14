ملت ایران پرچم مبارزه با ظلم وستم را در سراسر جهان را در دست دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی سیامک مرهصدق نماینده مردم کلیمیان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با محکومیت اظهارات اخیر نتانیاهو گفت: این شخص، فرد ظالمی است که با سوءاستفاده از ارزشهای دینی در پی کشتار و اشغال است و نژادپرستی را ایدئولوژی خود میداند؛ لذا هیچگاه نمیتواند سخنگوی آئینی باشد که اساسیترین شعار آن این است که «همنوعت را مثل خودت دوست بدار».
وی ادامه داد: نفوذ تفکرات فاشیستی و نژادپرستانه در حکومت اشغالگر اسرائیل، دهههاست که اسباب بیآبرویی آنان را فراهم کرده است و دیرزمانی است که یهودیان آزاده جهان انزجار خود را از رفتار و سخنان این جورثومههای فساد بیان میکند.
مرهصدق اظهار داشت: اما متأسفانه از آنجایی که فضای رسانههای بینالمللی در حاکمیت استکبار و صهیونیسم جنایتکار است، فریادهای آزادیخواهانه موحدان جهان معمولاً در سطح جهانی انعکاس چندانی نمییابد.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس شورای اسلامی گفت: ملتهای مستقل و آزاده نظیر ملت موحد ایران در چنین شرایطی وظیفه دارند سخنگوی تمامی حقطلبان جهان باشند؛ ایرانیان کلیمی سابقه تاریخی همزیستی پیروان ادیان توحیدی در کنار هم در ایران را در حافظه خود ثبت کردهاند و ایمان راسخ دارند که نژادپرستی هیچگاه در فرهنگ بالنده ملت ایران نقشی نداشته است.
وی تصریح کرد: ملت شریف ایران با تساهل و مدارا، الگوی مناسبی برای آزادیهای دینی و تعامل شهروندان موحد بودهاند. در طول تاریخ از زمان رهایی یهودیان از اسارت بابل توسط ایرانیان و در دوران قرون وسطی و زمانی که دادگاههای تفتیش عقاید علیه یهودیان احکام ضدانسانی را صادر میکرد و در طی جنگ جهانی دوم و نسلکشی آلمان نازی ملت ایران همواره حامی یهودیان بوده است.
مرهصدق ادامه داد: از سوی دیگر، ایرانیان یهودی به عنوان شهروندان این سرزمین توحیدی همواره تمام تلاش خود را در راستای پیشرفت فرهنگ در دفاع از سرزمین خود به کار بردند.
وی افزود: حضور فعال ایرانیان کلیمی در جریان انقلاب مشروطه، مبارزات مردم ایران علیه رژیم ستمشاهی، حضور دلاورانه جوانان کلیمی در دفاعمقدس و تقدیم بیش از ۱۵ شهید برای میهن اجدادی، بخشی از تلاشهای ایرانیان کلیمی در انجام وظیفه شهروندی است.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: یاوهسرایی افراد نژادپرست و جنایتکار نظیر نخستوزیر پلید حکومت اشغالگر، هیچگونه اثری در اعتقاد راسخ یهودیان آزاده در مورد توانمندیها و عملکرد توحیدی و پاک ملت شریف ایران نخواهد داشت.
مرهصدق گفت: همزمان شدن یاوهسراییهای نخستوزیر سفاک اسرائیل با ادعای شاهزادگان سعودی و برخی به اصطلاح سیاستمدار منطقه مانند اردوغان در خصوص تمامیت ارضی ایران و هویت تاریخی ملت ایران که ملتی شریف و موحد است، نشانهای بارز از اتحاد تمامی دشمنان ملت ایران است.
وی اظهار داشت: ملت ایران، ملتی آزاده است که در طول تاریخ هیچگاه به استیلای جباران و سفاکان تن نداده است. امروز نیز با رهبری پدر معنوی موحدان عالم، مقام معظم رهبری پرچم مبارزه با ظلم و ستم را در سراسر جهان در دست گرفته است.
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