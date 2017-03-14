نوروزی های شبکه قرآن معرفی شد/ تدارک ۱۷ عنوان برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین محمدزاده مدیر شبکه قرآن و معارف سیما در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به اینکه ۱۷ عنوان برنامه برای تعطیلات نوروز تدارک دیده است، بیان کرد: غالب این برنامهها از ۲۸ اسفند ماه روی آنتن شبکه قرآن خواهد رفت و به صورت مستند، برنامههای ترکیبی، پاسخگویی به سؤالات و شبهات، برنامههایی با مخاطب نوجوان و میانبرنامههای کوتاه با مضامین بلند معرفتی ارائه خواهیم کرد.
وی افزود: یکی از ویژگیهای بارز برنامههای نوروزی ما با توجه به استقبال مخاطبانمان، سورهمحور بودن آن است. درواقع ما با بهرهگیری از سوره مبارکه حجرات، رویکرد و نگاه تازهای را در تولیداتمان لحاظ کردیم.
مدیر شبکه قرآن و معارف سیما در توضیح مستندهای خود بیان کرد: یکی از مستندهایی که برای نوروز روی آنتن شبکه خواهد رفت، به شرح و بررسی احوال درگذشتگان معاصر میپردازد و «حدیث بندگی» نام دارد. تولید این برنامه دو سال زمان لازم داشت و ما از میان بزرگان معارف، توانستیم برخی را انتخاب کرده و به شکل مستند ـ بازسازی، شرححالشان را رعایت کنیم.
محمدزاده ادامه داد: «سایه رحمت» نام دیگر اثر مستندی است که به معرفی مساجد در مناطق محروم جنوب کشور اختصاص دارد. «بهار اُنس» یک مستند ـ گزارشی درباره اتفاقات خوبی است که در جلسات قرآنی با حضور نخبگان این حوزه در قالب یک جشن برگزار میشود و ما توانستیم آن را به تصویر بکشیم.
وی همچنین توضیح داد: غالب این برنامهها با تناسب حال و هوای عید نوروز، طراحی و تولید شده است که مستند «... آسمانی» هم از این قاعده مستثنی نیست و درباره نوجوانانی است که با سفر به سرزمین دفاع مقدس، تجربه جدیدی را پشت سر بگذارند. مستند دیگری به نام «نشانهها» در دستور برنامههای نوروزی ما قرار گرفت که این اثر، بهترین تصاویر ثبت شده از طبیعت توسط عکاسان برتر جهان را مدون کرده و با پردازش قرآنی با فرمت جدید به نمایش میگذارند.
مدیر شبکه قرآن و معارف سیما ادامه داد: در حوزه تلاوت نیز ۴۰ تلاوت ممتاز و شاهکار از قاریان برجسته جهان اسلام، هدیه ویژه نوروزی ما به علاقهمندان این برنامه است که با کیفیت بالا برای اولین بار روی آنتن میرود. برنامه دیگر با نام «نور علی نور» قرار است روزانه یک صفحه از قرآن را قرائت کرده که با ترجمه و ذکر برخی نکات همراه است و قابلیت انعکاس در فضای مجازی را دارد؛ ضمن اینکه سایت جدید شبکه قرآن نیز راهاندازی شده و علاقهمندان امکان دیدن برنامههای پخش زنده در هر جایی که باشند، خواهند داشت.
محمدزاده افزود: «پرسمان» دیگر برنامهای است که در فضای پاسخگویی به سؤالات و شبهات تدارک دیده شده و در این ایام با حضور کارشناسان مذهبی مورد علاقه مردم روی آنتن میرود. «یاد خدا» اثری دیگر با موضوع ولایت در قرآن کریم است و مفهوم، واژه و محتوای ولایت را با استناد به آیات قرآن کریم بررسی میکند. با توجه به سورهمحور بودن ویژه برنامههای نوروزی، چند اثر با این رویکرد تولید شدهاند که به صورت میانبرنامه و آیتمی در فواصل مختلف پخش خواهند شد.
مدیر شبکه قرآن و معارف سیما همچنین به ویژه برنامه لحظه تحویل سال اشاره کرد و افزود: «روز نو» اثری است که به مناسبت لحظه حلول سال جدید از ساعت ۹ صبح تا ۱۵:۳۰ روی آنتن میرود و با هنر تلاوت قاریان برجسته ایرانی گره خورده است؛ ضمن اینکه «۷ سلام قرآنی» نیز هفتسین این ویژه برنامه خواهد بود.
وی در ادامه به برنامههای تفریحی و سرگرمی اشاره کرد و توضیح داد: این قالب تلویزیونی که با اندکی وقفه دوباره روی آنتن میرود از ۲۸ اسفند ماه پخش خود را آغاز خواهد کرد و مسابقهای با نام «اسراء» تلاوت تقلیدی را با حضور نوجوانان از تمامی استانها به رقابت میگذارد، ضمن اینکه این برنامه با فاصله دو روزه روی آنتن شبکه امید نیز خواهد رفت و اجرای آن سید وحید مرتضوی به عهده داشته است.
محمدزاده ارتباط با اماکن مذهبی را روز تحویل سال و تعطیلات نوروز از دیگر تدارکات این شبکه خواند و افزود: سعی داریم در فواصل مختلف پخش برنامهها به صورت مستقیم با فضای راهیاننور نیز ارتباط برقرار کنیم. همچنین در قالب سبک زندگی اثر با عنوان «عطر زندگی را آماده کردیم» که به تغذیه سالم میپردازد. دو برنامه «آشنا» و «زندگی ـ بندگی» نیز قرار است علاوه بر پخش در شبکه قرآن، روی آنتن دیگر شبکهها نیز برود. در کنار ۱۷ برنامه آماده شده، مجموعه تلویزیونی «قصههای تبیان» و مستند «دیدار» نیز در ایام نوروز پخش میشود.
مدیر شبکه قرآن و معارف سیما همچنین در رابطه با طرح «۱۴۵۱» نیز در مقدمهای گفت: ۱۰ سال پیش به پیشنهاد جمعی از کارشناسان قرار شد با محوریت شبکه قرآن، یک طرح فراگیر قرآنی برای غنیسازی اوقات فراغت تابستان انجام شود و نامش بر اساس تعداد سالهایی که از نزول قرآن میگذرد، انتخاب شود؛ یعنی این طرح ۱۰ سال پیش «۱۴۴۱» نام داشت و تا پارسال که به عنوان «۱۴۵۰» با سوره حدید به پایان رسید. از آنجا که امسال ماه رمضان قبل از تابستان تمام میشود و میطلبد که تلویزیون خدمات قرآنی را در این ماه مبارک نیز ارائه کند، تصمیم گرفتیم که در قالب سورهمحوری، دو سوره را برای ماه رمضان و برای تابستان آماده کنیم. به این ترتیب در ماه مبارک رمضان سوره مُلک یا تبارک و در تابستان سوره واقعه را خواهیم داشت.
وی همچنین بیان کرد: از ویژگیهایی که این طرح نسبت به سالهای گذشته دارد، ورود حداکثری رسانه بخصوص تلویزیون به این طرح فراگیر است؛ ضمن اینکه برخی نهادها نیز برای اولین بار شرکت میکنند و ما توانستیم فضاهای مختلف دانشگاهی را به این طرح علاقهمند کنیم. ورود مراکز استانی رسانه ملی و حضور در فضای بینالمللی مثل کشورهای عراق، سوریه و لبنان نیز از جمله اتفاقاتی بود که پیش از این نداشتیم.
محمدزاده در پایان به راهاندازی گروه کودک و نوجوان اشاره کرد و گفت: ۳۶ هزار دقیقه برنامه روی آنتن میرود که ۱۱ هزار دقیقه آن تولیدی است و یک برنامه نمایشی با عنوان خاطرهانگیز «نیمرخ» از اول اردیبهشت سال آینده هر روز ساعت ۱۶ بعدازظهر پخش میشود.
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