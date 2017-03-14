به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابشهر ایران، حامد شفیق، مدیرعامل کتابشهر ایران با اعلام این خبر گفت: در ایام نوروز بهترین عیدی به اعضای خانواده، دوستان و آشنایان، کتاب و محصولات فرهنگی است، کتابشهر ایران با هدف تامین عیدی فرهنگی و با توجه به استقبال خوب شهروندان عزیز از بهاریه ۹۵ همزمان با ایام نوروز ۹۶، طرح فروش ویژه «بهاریه کتاب» در کتابشهرهای ایران را برگزار میکند.
وی افزود: شهروندان میتوانند از اوایل هفته آینده تا پایان ۱۳ فروردین با مراجعه به شعبات مختلف کتابشهر از تسهیلات طرح بهاریه کتاب و محصولات فرهنگی بهرهمند شوند. این فروشگاه زنجیرهای کتاب و محصولات فرهنگی با شعار محوری «کتاب شهر، کتاب فروشی خانواده» سبد اقلام فرهنگی مورد نیاز خانوادههای ایرانی از هر سن و طبقهای را عرضه میکند که این سبد کالایی شامل کتاب، محصولات فرهنگی، لوازم و التحریر و نوشتار متناسب با فرهنگ ایرانی، کتب درسی و کمک درسی، بازیهای آموزشی و فکری، محصولات صوتی و تصویری و کتابهای کاربردی است.
شفیق با بیان اینکه طرح بهاریه همچون طرح «عیدانه» با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به اقلام فرهنگی مورد نیاز خانوادههاست، تصریح کرد: هدف کتابشهرهای ایران اعتیاد مردم به اقلام خوب و مفیدی به اسم کتاب است؛ برای اینکه زندگی یعنی عادت، برای همین به مردم توصیه میکنیم «به مطالعه عادت کنید»، طوریکه اگر روزی مطالعه نکردند احساس کنند، چیزی کم دارند.
مدیرعامل کتابشهر ایران با بیان اینکه اقلام فرهنگی با اجرای بهاریه با تخفیفهای ویژه نوروز به شهروندانی که شعبات کتابشهر در شهر محل سکونت و سفر آنها دایر است، عرضه میشود.
شفیق همچنین با ارزیابی فعالیتهای کتابشهر ایران در سال ۹۶ گفت: آنچه که در سال گذشته اتفاق افتاد، توسعه معنوی فروشگاهها با هدف ارتقای راندمان و بهبود فعالیتهای فروشگاههای کتابشهر ایران بود، توسعه معنوی کتابشهرها متناسب با شرایط اقتصادی نسبتا سخت و تنگناهای کشور، برنامهریزی و اجرا شد.
مدیرعامل کتابشهر ایران ادامه داد: کارگزاران کتابشهر بر اساس این برنامهریزی توجیه شدند و آموزشهای لازم را فراگرفتند و حتی استقلال کافی در پیشبرد برنامههای کتابشهر داشتند، با توجه به شرایط موجود شاهد تحقق اقتصاد مقاومتی در فروشگاههای کتابشهر بودیم.
وی در پایان تاکید کرد: تلاش برای بالا بردن سطح آگاهیهای مردم نسبت به آنچه که نیازهای فرهنگی آنان است، یکی از معیارهای این توسعه بود، هرچند در سال ۹۵ توسعه فیزیکی نداشتیم و نتوانستیم فروشگاهی را به مجموعه فروشگاههای زنجیزهای کتابشهر اضافه کنیم، اما بسیاری از فروشگاههای ما به لحاظ کیفی عملکرد بهتری داشتند.
بر اساس این گزارش، علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این طرح نوروزی، پراکندگی جغرافیایی، آدرس، نشانی و فعالیتهای ۴۲ شعبه کتابشهر میتوانند به پایگاه اطلاعرسانی این موسسه به نشانی www.ketabshahr.com مراجعه کنند. موسسه کتابشهر ایران به عنوان بزرگترین فروشگاه زنجیرهای کتاب و محصولات فرهنگی در ایران، از سال ۸۳ تاکنون ۴۲ فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در ۲۱ استان کشور راه اندازی کرده است.
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