به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابشهر ایران، حامد شفیق، مدیرعامل کتابشهر ایران با اعلام این خبر گفت: در ایام نوروز بهترین عیدی به اعضای خانواده، دوستان و آشنایان، کتاب و محصولات فرهنگی است، کتابشهر ایران با هدف تامین عیدی فرهنگی و با توجه به استقبال خوب شهروندان عزیز از بهاریه ۹۵ همزمان با ایام نوروز ۹۶، طرح فروش ویژه «بهاریه کتاب» در کتابشهرهای ایران را برگزار می­‌کند.

وی افزود: شهروندان می‌توانند از اوایل هفته آینده تا پایان ۱۳ فروردین با مراجعه به شعبات مختلف کتابشهر از تسهیلات طرح بهاریه کتاب و محصولات فرهنگی بهره‌­مند شوند. این فروشگاه زنجیره­ای کتاب و محصولات فرهنگی با شعار محوری «کتاب شهر، کتاب فروشی خانواده» سبد اقلام فرهنگی مورد نیاز خانواده‌­های ایرانی از هر سن و طبقه‌­ای را عرضه می‌­کند که این سبد کالایی شامل کتاب، محصولات فرهنگی، لوازم و التحریر و نوشتار متناسب با فرهنگ ایرانی، کتب درسی و کمک درسی، بازی­های آموزشی و فکری، محصولات صوتی و تصویری و کتاب­های کاربردی است.

شفیق با بیان اینکه طرح بهاریه همچون طرح «عیدانه» با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به اقلام فرهنگی مورد نیاز خانواده­هاست، تصریح کرد: هدف کتابشهرهای ایران اعتیاد مردم به اقلام خوب و مفیدی به اسم کتاب است؛ برای اینکه زندگی یعنی عادت، برای همین به مردم توصیه می­کنیم «به مطالعه عادت کنید»، طوریکه اگر روزی مطالعه نکردند احساس کنند، چیزی کم دارند.

مدیرعامل کتابشهر ایران با بیان اینکه اقلام فرهنگی با اجرای بهاریه با تخفیف‌­های ویژه نوروز به شهروندانی که شعبات کتابشهر در شهر محل سکونت و سفر آنها دایر است، عرضه می‌شود.

شفیق همچنین با ارزیابی فعالیت­‌های کتابشهر ایران در سال ۹۶ گفت: آنچه که در سال گذشته اتفاق افتاد، توسعه معنوی فروشگاه‌­ها با هدف ارتقای راندمان و بهبود فعالیت‌های فروشگاه­‌های کتابشهر ایران بود، توسعه معنوی کتابشهرها متناسب با شرایط اقتصادی نسبتا سخت و تنگناهای کشور، برنامه­‌ریزی و اجرا شد.

مدیرعامل کتابشهر ایران ادامه داد: کارگزاران کتابشهر بر اساس این برنامه­‌ریزی توجیه شدند و آموزش‌­های لازم را فراگرفتند و حتی استقلال کافی در پیشبرد برنامه‌­های کتابشهر داشتند، با توجه به شرایط موجود شاهد تحقق اقتصاد مقاومتی در فروشگاه­‌های کتابشهر بودیم.

وی در پایان تاکید کرد: تلاش برای بالا بردن سطح آگاهی‌­های مردم نسبت به آنچه که نیازهای فرهنگی آنان است، یکی از معیارهای این توسعه بود، هرچند در سال ۹۵ توسعه فیزیکی نداشتیم و نتوانستیم فروشگاهی را به مجموعه فروشگاه­‌های زنجیزه­‌ای کتابشهر اضافه کنیم، اما بسیاری از فروشگاه­‌های ما به لحاظ کیفی عملکرد بهتری داشتند.

بر اساس این گزارش، علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این طرح نوروزی، پراکندگی جغرافیایی، آدرس، نشانی و فعالیت­‌های ۴۲ شعبه کتابشهر می­‌توانند به پایگاه اطلاع­‌رسانی این موسسه به نشانی www.ketabshahr.com مراجعه کنند. موسسه کتابشهر ایران به عنوان بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای کتاب و محصولات فرهنگی در ایران، از سال ۸۳ تاکنون ۴۲ فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در ۲۱ استان کشور راه اندازی کرده است.