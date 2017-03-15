به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۸:۵۵ روز گذشته سه شنبه در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا در قطر میهمان الریان بود که این مسابقه در نهایت با نتیجه ۳ بر یک به سود الریان خاتمه یافت.

سرمربی پرسپولیس در حالی ترکیب سرخپوشان را برای این بازی آماده کرده بود که محمد انصاری مدافع مصدوم این تیم تا پیش از این دیدار جایی در ترکیب تیم برانکو نداشت چرا که این مدافع ملی‌پوش مصدوم بود و پس از اینکه دوران مصدومیتش را سپری کرد، در تمرینات تیمی حضور چندان فعالی نداشت. به همین خاطر سرمربی سرخپوشان در نظر داشت تا محسن ربیع خواه را جایگزین وی در ترکیب اصلی پرسپولیس برای بازی با الریان کند.

اما حضور کارلوس کی‌روش در قطر باعث شد مدافع ملی پوش سرخپوشان با وجود مصدومیت به حضور در ترکیب اصلی اصرار کند.

محمد انصاری هنگامی که متوجه شد سرمربی تیم ملی دیدار این تیم برابر الریان را از نزدیک تماشا می‌کند، از سرمربی تیمش می‌خواهد از او در ترکیب اصلی استفاده کند. انصاری به برانکو اعلام می‌کند که حضور کی‌روش در ورزشگاه انگیزه وی را زیاد کرده و می‌خواهد که با عملکرد خوب در بازی برابر الریان جایی هم در ترکیب اصلی تیم ملی برای خود پیدا کند. سرمربی کروات سرخپوشان اما در این مورد با بازیکنش صحبت می‌کند و در مورد بازی دادن انصاری ریسک نمی‌کند.