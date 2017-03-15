اعلام کیفر خواست وزارت دادگستری آمریکا بر علیه هکرهای یاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، عامل اصلی هک یاهو مردانی هستند که در روسیه و کانادا زندگی می کنند. در حالی که احتمال دستگیری مظنون ساکن در کانادا بسیار زیاد است، بعید به نظر می رسد که دستگیری عامل این حملات هکری در روسیه به سادگی ممکن باشد، زیرا روسیه و آمریکا با هم قرارداد تبادل زندانیان و محکومین امضا نکرده اند.

در جریان هک شدن مکرر حساب های کاربری کاربران خدمات ایمیل یاهو اطلاعات یک میلیارد کاربر این سایت در فضای مجازی افشا شده است. با افشای اطلاعات بیشتر مشخص شد خود یاهو هم در موفقیت این هک ها بی تقصیر نبوده، زیرا با هدف تسهیل دسترسی نهادهای اطلاعاتی آمریکا به اطلاعات کاربران تغییراتی را در سرورهای ایمیل خود ایجاد کرده بود که مورد سوءاستفاده هکرها هم قرار گرفته بود.

افشای این موضوع به حسن شهرت و اعتبار یاهو بسیار لطمه زد. به عنوان مثال شرکت وریزون که قصد داشت یاهو را با پرداخت رقمی بیش از ۴.۵ میلیارد دلار خریداری کند، به همین علت تخفیفی ۳۵۰ میلیون دلاری از یاهو گرفت. همچنین میلیون ها کاربر یاهو به شدت به مدیران این سایت اعتراض کردند.