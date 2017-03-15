تلویزیون هایی که علائق بینندگان را درک می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیاپست، این تلویزیون های هوشمند سامسونگ دارای نمایشگرهای QLED هستند و می توانند تصاویر ویدئویی با کیفیت Blu Ray را با دقت و جزییات اصلی تصویر پخش کنند و از یک رابط کاربری نرم افزاری به روزشده به نام Smart Hub برخوردارند که علاوه بر قابلیت اتصال به اینترنت، توانایی درک علائق و سلیقه افراد را هم دارد.

کاربران این تلویزیون تقریبا نیازی به اتصال هیچ کابلی به آن ندارند، زیرا تلویزیون یاد شده از فناوری بی سیم پیشرفته ای برخوردار است. تمامی پورت های اتصالی ضروری این تلویزیون هم در یک جعبه خاص موسوم به One Connect Box جمع شده که می توان آن را به فاصله ۵ تا ۱۴ متری از تلویزیون قرار داد و آن را از طریق یک کابل فیبر نوری با کمتر از دو میلیمتر ضخامت به خود تلویزیون متصل کرد. برای طراحی این کابل از فناوری ویژه ای استفاده شده که تکمیل آن دو سال به طول انجامیده است.

خریداران این تلویزیون همچنین می توانند به گشت و گذار در سایت های اینترنتی، خرید آنلاین، حضور در شبکه های اجتماعی و اجرای برخی بازی های تعاملی بپردازند. همچنین برخی خدمات تفریحی هم از طریق این تلویزیون در دسترس است.

کنترل این تلویزیون با صدور فرامین صوتی ممکن است و این محصول جدید به تدریج با درک عادات کاربری هر فرد خود را به طور پیش فرض بر اساس همان عادات تنظیم می کند. قیمت نهایی این تلویزیون ها هفته آینده و همزمان با عرضه آنها به بازار اعلام می شود.