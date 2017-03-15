فدراسیون فوتبال به دنبال حل مشکل ساختمان استقلال و پرسپولیس است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال گفت: متاسفانه برخی مشکلات وجود دارد که هنوز بعد از سال ها حل نشده است و ما تمام تلاش خود را انجام می دهیم تا بتوانیم این معضلات را برطرف کرده تا به یک هماهنگی کامل در تمام بخش ها دست پیدا کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی به خاطر اینکه فدراسیون فوتبال فاقد شناسه است هنوز اظهارنامه مالیاتی تعیین نکرده است اما مدت هاست به دنبال حل این مشکل هستیم و فکر می کنم بتوانیم با مستنداتی که ارائه کرده ایم فدراسیون را دارای شناسه کرده تا سال ۹۶ اظهار نامه مالیاتی برای فدراسیون ارسال شود.

خزانه دار فدراسیون فوتبال تاکید کرد: همچنان به دنبال این هستیم تا برای سازمان لیگ و شرکت افق سبز نیز این مورد را انجام دهیم تا همه چیز به یک روال قانونی رسیده و در آینده مشکلی به وجود نیاید.

سلیمانی در خصوص تبلیغات محیطی و اختلاف یک شرکت تبلیغاتی با فدراسیون فوتبال گفت: یکی از مشکلاتی که وجود داشت اختلاف شدید یک موسسه تبلیغاتی و فدراسیون فوتبال بود که قرار بود به تعهدات خود عمل کند اما متاسفانه اختلافات باعث شد تا این اتفاق رخ ندهد. فدراسیون فوتبال چک هایی را از این شرکت در اختیار داشت که رقم قابل توجهی هم بود اما به دلیل مشکلاتی که به وجود آمده بود همه چیز در حال رکود باقی مانده بود اما چند روز پیش هیات حل اختلاف این موضوع را حل کرد و قرار شد ۴۶ میلیارد تومان خسارت آن شرکت پرداخت شده و مابقی به فدراسیون فوتبال داده شود تا همه چیز روال قانونی به خود گرفته و دیگر مشکلی وجود نداشته باشد.

خزانه دار فدراسیون فوتبال در خصوص مشکلات ساختمان دو تیم استقلال و پرسپولیس نیز گفت: این معضل چندین سال است که وجود دارد ولی ما با صحبت هایی که انجام داده ایم و با جلسات متعددی که برگزار کرده ایم امیدواریم بتوانیم در سال آینده معضل دو ساختمان باشگاه استقلال و پرسپولیس را حل کنیم تا این دو تیم با آرامش بیشتری به کار خود ادامه دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این مدت تلاش بسیاری کرده ایم تا همه کارها طبق نظم، هماهنگی و تعهدات پیش برود و هر روز شاهد این نباشیم که مشکلی بر مشکلات افزوده شود.