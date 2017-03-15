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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان:

قاچاق چوب در طارم زیاد است

قاچاق چوب در طارم زیاد است

زنجان-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: با توجه به پوشش جنگلی گسترده در منطقه طارم، قاچاق چوب در این منطقه زیاد است و باید برای جلوگیری از این امر تمهیدات لازم اندیشیده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل آقاجانلو ظهر چهارشنبه در جلسه حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی، افزود: با تعاملاتی که با حوزه دادگستری انجام شده  کشیک نورزی از ۲۸ اسفندماه در استان زنجان  و تمام شهرستانها و ستاد آغاز شده است.

وی اظهار کرد:  این کشیک‎ها علاوه  گشت‌زنی موارد لازم را به دادستان‌ها گزارش می‌دهند و بر هر گونه تخلف برخورد می کند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: با توجه به پوشش جنگلی گسترده در منطقه طارم، قاچاق چوب در این منطقه زیاد است و باید برای جلوگیری از این امر تمهیدات لازم اندیشیده شود وتعداد محدودی سودجو در این شهرستان اقدام به قطع درختان می‌کنند که باید بررسی شود.

وی افزود: به ازای هر ۷۰ هزار هکتار منابع طبیعی یک جنگلبان  داریم و کمبود نیرو وجود دارد.

آقاجانلو تاکید کرد: طی  سال گذشته ۹۶ پرونده جذب جنگلبان به علت تأمین نشدن اعتبار رد شد و   ۹۸ درصد از اسناد  سند رسمی گرفته‌اند، از همین رو باید توجه ویژه‌ای به این بخش داشت.

وی بر فرهنگ سازی از حفاظت منابع طبیعی تاکید کرد و گفت باید موضوع حفظ منابع طبیعی باید به یک مطالبه تبدیل شود و ما در هفته منابع طبیعی تلاش کردیم، از تربیون‌های مختلف و رسانه ها  این امر را  به عنوان یک فرهنگ راه‌اندازی کنیم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان به بحث تقویت یگان حفاظت  تاکید کرد.

آقاجانلو  به ضریب حفاظتی موجود در استان زنجان اشاره کردو  گفت: در حال حاضرما  برای هر ۷۰ هزار هکتار یک نفر جنگلبان داریم که این  کافی نیست.


 

کد مطلب 3933397

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