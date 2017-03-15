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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۳۷

نایب رئیس فدراسیون فوتبال:

می‌خواهیم در فوتبال بانوان روند صعودی داشته باشیم

می‌خواهیم در فوتبال بانوان روند صعودی داشته باشیم

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور بانوان گفت: در حال حاضر در رده سیزدهم آسیا قرار داریم اما می‌خواهیم وضعیت را بهبود ببخشیم و روند صعودی داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا صوفی‌زاده پس از انتخابش به عنوان نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال گفت: از وزیر ورزش و جوانان تشکر می‌کنم که به ورزش بانوان اهمیت ویژه‌ای داده‌اند و از اعضای مجمع نیز تشکر می‌کنم که به من رأی دادند.

وی در خصوص مشکلاتی که تیم فوتبال بانوان دارد، تصریح کرد: به هر حال این مشکلات پایه‌ای است و باید بررسی شود و ارزیابی‌های لازم صورت گیرد تا پیشرفت کنیم.

صوفی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما در رده سیزدهم آسیا قرار داریم، اما باید روی این مسئله کار شود تا روز به روز بهتر شویم و روند صعودی بگیریم.

کد مطلب 3933429

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