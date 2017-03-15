احمد مهدوی دامغانی عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چهارصد و پنجاه و پنجمین نشست شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دوشنبه، بیستوسوم اسفند ۱۳۹۵ با حضور اکثر اعضای پیوسته و وابسته، به ریاست دکتر غلامعلی حداد عادل، در تالار دکتر شهیدی برگزار شد.
در آغاز این نشست که آخرین جلسه شورا در سال ۱۳۹۵ بود، غلامعلی حداد عادل از سوی خود و اعضای شورای فرهنگستان، حضور اعضای جدید شورا، دکتر محمدرضا ترکی و دکتر مسعود جعفریجزی، اعضای وابسته جدید شورای فرهنگستان را تبریک گفت.
تبریک به مناسبت فرارسیدن سال نو، تبریک به دکتر ژاله آموزگار، عضو وابسته فرهنگستان، به جهت دریافت جایزه سرو ایرانی، تبریک به دکتر نصرالله پورجوادی، عضو وابسته فرهنگستان، به جهت دریافت جایزه یازدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر، تبریک به دکتر علی رواقی، عضو پیوسته فرهنگستان، به جهت دریافت جایزه هشتمین جشنواره بینالمللی فارابی، تبریک به دکتر لطیف کاشیگر به جهت دریافت جایزه کتاب سال، خوشامدگویی به دکتر علیاشرف صادقی، عضو پیوسته فرهنگستان، و آرزوی سلامت برای ایشان، تبریک به استاد هوشنگ مرادی کرمانی به جهت انتشار ترجمه فرانسوی کتاب شما که غریبه نیستید، گزارش دکتر حداد عادل از سفر به لبنان و دیدار با دانشآموختگان لبنانی دانشگاههای ایران و استادان و فارسیآموزان لبنانی، گزارش از همایش مطالعات جوامع فارسیزبان، گزارش همایش دوروزه مطالعات شبهقاره، گزارش نشست علمی گروه مطالعات آسیای صغیر، گزارش بزرگداشت شادروان ابوالحسن نجفی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، گزارش مراسم رونمایی از کتاب یادنامه شادروان دکتر حسن حبیبی، گزارش دکتر دبیرمقدم، معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان، از فعالیتهای انجامیافته در سال جاری و برنامههای ششماهه نخست سال آینده، گزارش مراسم بزرگداشت شادروان زریاب خویی در تبریز، گزارش دکتر محمدعلی موحد، عضو پیوسته فرهنگستان از روند تصحیح مثنوی و گزارش رونمایی چاپ عکس کتاب هشت بهشت، اعلام تأثر فرهنگستان از درگذشت شادروانان پروفسور ویکتور اَلکک، شاعر و استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی لبنانی، احمد عزیزی، شاعر معاصر انقلاب، پروفسور جمشید گیوناشویلی، ایرانشناس و استاد زبان و ادبیات فارسی و عضو افتخاری فرهنگستان، دکتر عباس ماهیار، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی و خاقانیشناس برجسته معاصر و دکتر علی شریعتمداری، چهره ماندگار علمی کشور و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، از مباحث پیش از دستور این نشست بود.
دستور جلسه این نشست انتخاب عضو افتخاری جدید بود که پس از بحث و تبادل نظر دکتر احمد مهدوی دامغانی به اتفاق آرا بهعنوان عضو افتخاری جدید فرهنگستان انتخاب شد. همچنین در این جلسه، طی مراسمی، احکام اعضای جدید شورای فرهنگستان به ایشان اهدا شد.
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