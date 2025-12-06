صابری فر: سهم گاز طبیعی در سبد انرژی استان زنجان ۶۸ درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود صابری فر در نشست با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با اشاره به سهم ۶۸ درصدی گاز طبیعی در سبد انرژی استان و نقش گاز در رفاه عمومی و محوریّت آن در روند توسعه اقتصادی؛ گفت: نوع فعّالیت سازمان نظام مهندسی و ارتباط مستقیم آن با شرکت گاز و مباحث مرتبط با مسئولیّت های اجتماعی ایجاب می‌کند همکاری‌های مشترک دو سازمان گسترش یافته و با یک برنامه ریزی مدوّن و هدف دار، راهکارهای مناسبی در حوزه ایمنی، اجرای الزامات مباحث ۱۷ و ۱۹ مقرّرات ملّی ساختمان، اجرای پروژه‌های پژوهشی، مدیریّت انرژی و الکترونیکی‌سازی فرآیندهای فنّی ارائه و اجرایی شود.

وی با تأکید بر اهمیّت هم‌افزایی میان مجموعه‌های تخصصی بر ضرورت توجّه به اولویّت‌های شرکت ملّی گاز در حوزه انرژی، بهینه‌سازی، هوشمندسازی و فنّاوری‌های نسل چهارم، اشاره کرد و افزود: ضرورت دارد که فعّالیّت‌های فنّی و پژوهشی میان دو مجموعه ساختارمند و هدفمندتر دنبال شود؛ بر همین اساس، تفاهم‌نامه‌ای دو ساله و بدون هرگونه بار مالی میان دو مجموعه تنظیم شد تا همکاری‌ها بر مبنای ظرفیّت علمی و کارشناسی شکل بگیرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با بیان اینکه مباحث ایمنی، مدیریّت مصرف و فنّاوری‌های نوین گازرسانی نیازمند رویکردی دانشی و هم‌افزا ست؛ افزود: بر همین اساس، این تفاهم‌نامه بستری برای اجرای پروژه‌های مشترک، بررسی تخصصی موضوعات و افزایش کارآمدی در فرآیندهای کنترل، تأیید و نظارت ایجاد می‌کند.

صابری فر با اشاره به اینکه این تفاهم‌نامه دارای ۱۸ محور همکاری؛ شامل پروژه‌های تحقیقاتی، آموزش‌های تخصصی، بازنگری مقرّرات ملّی ساختمان، ممیزی انرژی، رویدادهای علمی مشترک و بهره‌گیری از توان دانشگاهی استان است؛ افزود: هدف این است که نتایج این همکاری‌ها به تصمیم‌سازی دقیق‌تر، ارتقای خدمات و افزایش کیفیّت بهره‌برداری در صنعت گاز منجر شود.

وی تصریح کرد: با توجّه به مشغله‌های سنگین عملیاتی، یکی از دلایل برگزاری این نشست‌ها ایجاد فرصتی برای تمرکز بر مباحث دانشی و پژوهشی است، تا بتوانیم بخشی از ظرفیّت‌های مغفول استان را فعال کنیم و همکاری با سازمان نظام مهندسی می‌تواند به شکل‌گیری بسترهای جدید در حوزه فنّاوری، پژوهش و آموزش منجر شود.

صابری فر با تأکید بر پایبندی شرکت گاز استان زنجان به همکاری کامل با کمیسیون‌های تخصصی نظام مهندسی، به‌ویژه در حوزه انرژی و گاز، یادآور شد: مباحث ایمنی، مدیریت مصرف و فناوری‌های نوین گازرسانی نیازمند رویکردی دانشی و هم‌افزا ست و بر همین اساس، این تفاهم‌نامه بستری برای اجرای پروژه‌های مشترک، بررسی تخصصی موضوعات و افزایش کارآمدی در فرایندهای کنترل، تأیید و نظارت ایجاد می‌کند.

لزوم اجرای بازدیدهای ادواری تأسیسات طبق مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان نیز همکاری شرکت گاز و نظام مهندس ساختمان را نقطه آغاز فصل جدیدی از تعاملات تخصصی عنوان کرد و گفت: این اقدام فرصتی مهمّ برای ارتقای کیفیّت خدمات مهندسی و گازرسانی در استان است و مجموعه نظام مهندسی با بیش از هشت‌هزار عضو در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف، ظرفیّت علمی بزرگی در اختیار دارد و آماده است این توان را برای پیشبرد اهداف مشترک به کار گیرد.

حسن مجتبی زاده با بیان اینکه نیروهای متخصّص مکانیک، شهرسازی، ساختمان و رشته‌های مرتبط، همراه با تجربه ارزشمند اعضای هیئت‌مدیره، می‌توانند پشتوانه‌ای حرفه‌ای برای همکاری‌های مشترک باشند؛ افزود: کار همکاران گاز در پشت‌صحنه و دور از نگاه عمومی انجام می‌شود، اما نقش آن در آسایش مردم و عملکرد زیرساخت‌های استان حیاتی است و ما خود را موظّف می‌دانیم در حوزه‌های تعیین مقرّرات، مشاوره فنّی، پژوهش و آموزش کنار شرکت گاز باشیم.

وی تصریح کرد: اجرای مباحث ۱۷ و ۱۹ مقررات ملی ساختمان در حوزه گاز و انرژی باید با هماهنگی کامل دو مجموعه انجام شود و کمیسیون‌های تخصصی نظام مهندسی، به‌ویژه کمیسیون انرژی، موضوعات را بررسی و اصلاحات لازم را اعلام می‌کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی با اشاره به لزوم اجرای بازدیدهای ادواری تأسیسات طبق مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان گفت: این موضوع و هماهنگی میان نظام مهندسی و شرکت گاز می‌تواند اجرای این مقررات را تسهیل کند.

مجتبی زاده درباره الکترونیکی‌سازی فرآیندهای مهندسی با اعلام اینکه سازمان نظام مهندسی استان زنجان سامانه جدیدی را برای دیجیتالی‌کردن فرآیندها راه‌اندازی کرده که از دی‌ماه به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود؛ افزود: همچنین طبق برنامه شورای مرکزی، سامانه جامع خدمات مهندسی ظرف شش ماه آینده در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد و تمام خدمات مهندسی، استعلام‌ها و تاییدیه‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در گذشته نیز مصوبه هیأت چهارنفره استان در خصوص لزوم استعلام نظام مهندسی هنگام نقل و انتقال املاک اجرا می‌شد و اکنون نیز در صورت تأمین الزامات، امکان احیای مجدد این فرآیند وجود دارد.