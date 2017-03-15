به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی میرباقری معاون سیما امروز ۲۵ اسفندماه از پشت صحنه ۲ سریال با عنوان «پرواز در ارتفاع صفر» و «بی نمک» بازدید کرد و از نزدیک روند تولید این ۲ مجموعه را دنبال کرد.

در این بازدید میرباقری با قدردانی از تلاش های برنامه سازان از رونق برنامه های نمایشی در سال پیش رو خبر داد.

وی در جریان بازدید مجموعه نمایشی «پرواز در ارتفاع صفر» که علیرضا برازش وی را همراهی می کرد، گفت: تولیدات سیما روند رو به رشدی دارد، به طوری که هم اکنون مجموعا ۱۰۰ مجموعه نمایشی در دست تولید است. ۵۰ سریال در مرحله فنی هستند و تقریبا نیم دیگر در بخش نگارش یا پیش تولید قرار گرفته اند.

معاون سیما معیشت عوامل تولید را از اولویت های سازمان دانست و گفت: اگر حال برنامه ساز خوب باشد، حال آنتن هم خوب است. رسانه با این اعتقاد تلاش می کند تمامی عوامل تولید برنامه های تلویزیونی را به کار گیرد.

میرباقری با اشاره به پیشرفت پروژه «پرواز در ارتفاع صفر» تاکید کرد: در زمینه تولیدات نمایشی کنداکتور شبکه ها تا پایان سال ۹۶ بسته شده و بیش از ۹۰ درصد فیلمبرداری پروژه «پرواز در ارتفاع صفر» به پایان رسیده، این سریال برای پخش در ایام دفاع مقدس آماده شده است.

وی اضافه کرد: این برنامه ریزی ها به شبکه ها امکان می دهد کیفیت آثار را بالا ببرند و با فراغ بال و وسواس بیشتر کار را دنبال کنند.

معاون سیما در ادامه بازدیدهای پایان سال خود به همراه مدیر شبکه سه سیما علی اصغر پورمحمدی در پشت صحنه پروژه «بی نمک» حاضر شد و ضبط صحنه هایی از این سریال را دنبال کرد.

وی در جمع بازیگران و عوامل این سریال به تشریح چشم انداز تولیدات نمایشی سیما پرداخت و گفت: امروزه استانداردهای تولیدات تلویزیونی در کشور ما در سطح خوبی قرار دارد. باید به تولید مجموعه های نمایشی نگاهی فرامرزی داشته باشیم و ساخت سریال های مشترک با کشورهای همجوار و دوست را در دستور کار قرار دهیم.

میرباقری اضافه کرد: باید از امکانات و ظرفیت های موجود نهایت استفاده را کرد و به بازارهای جهانی اندیشید.

معاون سیما با اشاره به استقبال بینندگان تلویزیون از سریال های نمایشی گفت: بر اساس نظرسنجی ها تعداد بینندگان بهترین فیلم های سینمایی خارجی از علاقمندان به سریال های ایرانی در سراسر کشور کمتر است و این نقشه راهی برای ما است تا به تولیدات نمایشی در شبکه ها توجه بیشتری نماییم.

وی با تشریح ظرفیت های متعدد ساخت سریال های نمایشی از قبیل تاریخ معاصر، دفاع مقدس، تاریخ اسلام و... اضافه کرد: شبکه های سیما باید در کنار مناسبت های ملی و مذهبی برای موقعیت های متعدد همچون تابستان برنامه سازی کنند.

معاون سیما در پایان با قدردانی از تمامی دست اندرکاران تولید ابراز امیدواری کرد سال ۹۶ سالی پرکار و شاد برای بدنه تولید سازمان باشد.