لمس امنیت منطقه هدف دعوت وابستگان نظامی برخی کشورها

به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ ابراهیم گلفام عصر امروز در حاشیه بازدید وابستگان نظامی ۲۲ کشور از نمایشگاه راهیان نور ارتش جمهوری اسلامی ایران در خرمشهر در جمع خبرنگاران به سفر این گروه نظامی اشاره کرد و گفت: به منظور توسعه فرهنگ حماسه دفاع مقدس که به عنوان ثروت و بیان کننده تاریخ درخشان حماسه آفرینی ملت ایران قلمداد می شود همه ساله افرادی بسیاری در قالب راهیان نور به خوزستان سفر می کنند که ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت رسمی از وابستگان نظامی برای حضور در این مناطق دعوت کرد.

وی اظهار کرد: در پی این دعوت رسمی ارتش جمهوی اسلامی ۲۴ نفر از ۲۲ کشورکه شامل وابسته نظامی و دستیار وابسته بودند از کشورهای آمریکایی، آسیایی، افریقایی و اروپایی طی یک سفر دو روزه به استان خوزستان سفر و در ایام اوج حضو راهیان نور از عمده یادمان های دفاع مقدس این استان بازدید کردند.

امیر گلفام افزود: این اولین بار است که از وابستگان نظامی کشورهای مختلف دعوت می شود تا از یادمان دفاع مقدس بازدید کنند که با اقبال خوبی از سوی وابستگان نظامی مواجه شد و به جز برخی که به دلیل ماموریت قادر به حضور نبودند، سایر وابستگان نظامی این دعوت را پذیرفتند.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در طول سفر توسط فرماندهان دوران دفاع مقدس، راویان و اساتید به بیان واقعیت های دفاع مقدس و نقش مردم پرداخته می شود، افزود: این وابستگان نظامی که ممکن است به خاطر استفاده از منابعی که تعریف درستی از دوران دفاع مقدس و نقش مردم در این دوران ندارند، دیده صحیحی از اتفاقات نداشتند در این سفر با معنایی مختلفی همچون شجاعت ، ایثار وحدت مردم ایران برای دفع تجاوز دشمن آشنا شدند.

وی ادامه داد: در این سفر تلاش می شد برخی مفاهیم همچون چگونگی ایستادگی ایران با دست خالی در برابر تجاوز عراق که توسط ۳۷ کشور حمایت می شد و در مرحله اول شکست انقلاب و در مرحله دوم جداسازی بخشی از کشور را دنبال می کرند، تشریح شود.

اصلاح برداشت های ناصحیح برخی کشورها

امیرگلفام با تاکید بر اینکه در طول این سفر بسیاری از برداشت های ناصحیح این وابستگان نظامی اصلاح می شود، توضیح داد: با سئوالاتی که در طول سفر از پیشکسوتان دفاع مقدس که به عنوان راوی حضور دارند پرسیده می شود و با پاسخ هایی که دریافت می کنند بسیاری از برداشت های نادرست از دفاع مقدس اصلاح می شود. فضا و حضور مردم نیز بسیار موثر بوده و تجربیات خوبی برای این افراد در بر داشت.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران به همزمانی اعزام این گروه به اوج حضور کاروان های راهیان نور نیز اشاره و معرفی ملت ایران به عنوان مردمی فهیم و همیشه در صحنه را به عنوان یکی از اهداف این زمان بندی اعلام کرد و توضیح داد: در زمان اعزام نیز هدف این بود که این مهمانان را با واقعیت دیگری آشنا کنیم و آن وجود سرمایه های به نام مردم خوب و هوشمند است که پس از ۲۷ سال از پایان جنگ در بهترین زمان به این مناطق عملیاتی می آیند تا خاطرات دوران دفاع مقدس را تجدید کنند.

وی ادامه داد: اینکه افرادی که در آن دوران نبوده اند، یا طفلی بیش نبودند و یا جنگ را به درستی درک نکرده اند در این مکان برای تجلیل و تکریم حضور می یابند نشان دهنده پای کار بودن مردم، همبستگی و عشق به انقلاب است.

امیرگلفام همچنین حضور این افراد را در این زمان نشان دهنده امنیت کشور دانست و گفت: برخی از سفرها مشابه در کشورهای دیگر برای تامین امنیت در زمان های خلوت انجام می شود که حضور این افراد در اوج جمعیت نشان دهنده توان کشور ایران برای حفظ امنیت است که به طور حتم این وابستگان نظامی در کنار مردم این امنیت را لمس کردند.

وی در پاسخ خبرنگار مهر در خصوص دلیل برنامه ریزی برای بازدید این وابستگان نظامی از نمایشگاه نیروی دریایی ارتش اظهار کرد: از حضور این افراد در خوزستان و نمایشگاه راهیان نور نیروی دریایی، نشان دادن توانمندی های کشور در حوزه نیروی زمینی، هوایی، دریای، پدافند هوایی و همچنین توانمندی های سایر نیروی های مسلح دنبال می شود اما هدف اصلی این نبوده است.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه نمایشگاه نیروی دریایی ارتش نشان دهنده تاریخ دفاع مقدس است و تمرکز بر توانمندی های فعلی ندارد، افزود: این نمایشگاه نشان می دهد در دوران دفاع مقدس که انقلاب نوپا بوده و کشور با انواع تحریم ها دست به گریبان بود، ایران چگونه جنگ را مدیریت کرد اما امروز کشور در وضعیت بسیار اقتدارمندانه تر از آن دوران قرار دارد.

وی بیان کرد: این افراد از نخبگان نظامی هستند که وقتی وارد کشور می شوند و این موارد را می بینند به طور قطع ادبیات جدیدی در آنها شکل می گیرد و به عبارتی با ایجاد زوایه دید جدید می توان توانمندی ها و قدرت کشورایران و دفاع مقدس را به دیگر کشورها منتقل کرد.