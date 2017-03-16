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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۲۸

در پیامی؛

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت افشین یداللهی را تسلیت گفت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت افشین یداللهی را تسلیت گفت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی، درگذشت افشین یداللهی شاعر و ترانه‌سرا را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن پیام سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:

خبر ناگوار درگذشت هنرمند گرامی و ترانه‌سرای فرهیخته، مرحوم دکتر افشین یداللهی در پی حادثه دلخراش تصادف، موجب تاثر و تاسف شد. آثار به جا مانده از این هنرمند مردمی، زمزمه بسیاری از زنان و مردان هم روزگار ما و بیانگر تلخی‌ها، شیرینی‌ها و واقعیت‌های زندگی امروز است. اینجانب درگذشت این شاعر گرانقدر را به عموم هموطنان و جامعه هنری صمیمانه تسلیت می‌گویم و از قادر متعال علودرجات برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی بازماندگان معزز را آرزومندم.

کد مطلب 3934047

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