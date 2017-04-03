حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حذف ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه (تعیین سقف برای حقوق مدیران و مقامات) در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در پاسخ به این سوال که بعد از این چه باید کرد، اظهار داشت: من دیگر اراده محکمی برای ساماندهی این مسئله، نه در دولت و نه در مجلس مشاهده نمی کنم.

وی در عین حال افزود: البته اراده ای که در مجلس وجود داشت، در برنامه ششم توسعه تجلی یافت و نمایندگان برای ساماندهی این مسئله زحمت کشیدند، اما وقتی ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه که با آن قدرت و صلابت تنظیم وتصویب شد، از سوی مجمع حذف شد، حالا اگر قرار باشد برای ساماندهی این حقوق ها طرحی از سوی مجلس داده شود این طرح استحکام کافی نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه افزود: از سوی دیگر، شخصا معتقدم حداقل در این دولت لایحه ای برای ساماندهی حقوق ها داده نخواهد شد؛ یعنی معتقدم حتی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری هم تا زمانی که این دولت سر کار است، به مجلس نخواهد آمد؛ مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.

حاجی بابایی تصریح کرد: حقوق های نجومی پشتیبانان پنهانی دارد که زور و تاثیرگذاری آنها کم نیست و ما در طول ۵ الی ۶ ماه گذشته این مسئله را دیدیم و ماده ۳۸ برنامه ششم نیز ذبح شد.

وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب ماههاست که فریاد می زنند که حقوق های نجومی ساماندهی شود، اما کاری انجام نشده است؛ اگر کاری شده، بگویند.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: با وجود زحمتی که دیوان محاسبات کشید، کار این دیوان در رابطه با بررسی حقوق های نجومی جدی و قابل دفاع نیست و انگار همه بدنبال کمرنگ کردن این مسئله هستند و کاری نشده است که جامعه را اقناع کند.

حاجی بابایی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر باید لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس بیاید، یا لایحه مستقلی برای ساماندهی حقوق و مزایا، تصریح کرد: فرقی نمی کند؛ مهم اراده و احساس مسئولیت برای ارائه یک لایحه جامع و دقیق به مجلس است که حداقل من چنین اراده ای را نمی بینم.