برگزاری دومین جلسه هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در خارج

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه نظارت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور به ریاست حسن قشقاوی معاون امور کنسولی، مجلس و ایرانیان خارج از کشور، در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.

در آغاز این نشست، شرح وظایف دستور العمل اجرایی هیات نظارت بر انتخابات خارج از کشور برای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری مرور شد و سپس قائم مقام، دبیر و مسئول امور حقوقی این هیات تعیین شدند.

در این جلسه همچنین درباره فهرست کشورهای خارجی، تعداد شعب اخذ رای، ترکیب هیاتهای اجرایی و نظارت بحث و بررسی بعمل آمد و تصمیمات مقتضی به منظور جلب مشارکت گسترده هموطنان ایرانی در خارج از کشور و همکاری سازنده کشورهای مربوطه برای ایجاد بستری امن و آرام در اخذ آراء ایرانیان اتخاذ شد.