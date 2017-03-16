پتروشیمی به فینال مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا شامگاه پنجشنبه در محل برگزاری این رقابت ها در امان اردن و میان دو تیم پتروشیمی و شیمیدر برگزار شد که طی آن شاگردان مهران شاهین طبع در تیم پتروشیمی موفق به شکست ٩١ بر ٨٥ حریف هموطن خود شد.

پتروشیمی با کسب این برتری راهی دیدار نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا شد. برنده دیدار دو تیم نفت و الریاضی لبنان حریف پتروشیمی در دیدار نهایی خواهد شد. این بازی ازدقایقی دیگر آغاز می شود.

در پایان مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا بهترین تیم ایرانی صاحب سهمیه آسیا خواهد شد. پیش از این دو تیم رام الله فلسطین و الریاضی لبنان صاحب این سهمیه شدند.