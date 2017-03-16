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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۳۶

با غلبه بر شیمیدر؛

پتروشیمی به فینال مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا صعود کرد

پتروشیمی به فینال مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا صعود کرد

تیم بسکتبال پتروشیمی با غلبه بر شیمیدر در مرحله نیمه نهایی مسابقات باشگاه های غرب آسیا به دیدار نهایی این رقابت ها صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا شامگاه پنجشنبه در محل برگزاری این رقابت ها در امان اردن و میان دو تیم پتروشیمی و شیمیدر برگزار شد که طی آن شاگردان مهران شاهین طبع در تیم پتروشیمی موفق به شکست ٩١ بر ٨٥ حریف هموطن خود شد.

پتروشیمی با کسب این برتری راهی دیدار نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا شد. برنده دیدار دو تیم نفت و الریاضی لبنان حریف پتروشیمی در دیدار نهایی خواهد شد. این بازی ازدقایقی دیگر آغاز می شود.

در پایان مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا بهترین تیم ایرانی صاحب سهمیه آسیا خواهد شد. پیش از این دو تیم رام الله فلسطین و الریاضی لبنان صاحب این سهمیه شدند.

کد مطلب 3934478
زینب حاجی حسینی

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