استاندار قزوین از شیرخوارگاه حلیمه در قزوین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که تنها چند ساعت به پایان سال ۹۵ باقی مانده است و همه در حال و هوای خرید نوروزی و مسافرت و تدارک برنامه های عید هستند فریدون همتی ساعات آخر کاری خود را با حضور در میان کودکان شیرخوارگاه حلیمه در فضایی توام با عواطف و مهربانی سپری کرد.

کودکان این مرکز که از حضور استاندار قزوین شادمان شده بودندباگرفتن هدیه نقدی از استاندار قزوین ساعات پایانی سال را با حضور مسئولان استانی از غربت و تنهایی خارج شدند.

در این دیدار که سید سعید شاهرخی معاون سیاسی امنیتی استاندار، رضایی رئیس دفتر استاندار وعلیرضایی مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین هم حضور داشتند ابتدا علیرضا وارثی مدیرکل بهزیستی استان قزوین گزارشی از نحوه نگهداری کودکان این مرکز ارائه کرد.

وارثی بیان کرد: در حال حاضر در استان قزوین ۵ مرکز دولتی و غیردولتی خدمات لازم را به نیازمندان و فرزندان بد سرپرست و بی سرپرست ارائه می کنند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین تصریح کرد: در مرکز شیرخوارگاه حلیمه قزوین ۱۸۴ کودک و نوجوان نگهداری می شوند که تعداد ۸۵ نفر آنها ترخیص شده اند.

وی افزود: تعداد ۱۸ نفر نیز به فرزندخواندگی پذیرفته شده اند و مابقی در این مرکز با کمک خیرین و سازمان بهزیستی نگهداری می شوند.

در ادامه استاندار قزوین با تفقد و دلجویی از کودکان حاضر در این مرکز برای آنها سالی توام با شادی و نشاط و سلامتی آرزو کرد.