کیفیت هوای تهران «سالم» است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری افزود: میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت هشت صبح امروز، بر روی شاخص عددی ۵۹ قرار گرفته و سالم است.

وی با بیان اینکه غلظت آلاینده منواکسیدکربن در همین مدت با ۴ عدد افزایش بر روی عدد ۳۰ قرار گرفت، گفت: میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون عدد ۵۱ را نشان می‌دهد.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران اظهار کرد: ایستگاه های شادآباد (منطقه ۱۸) و میدان فتح به ترتیب با شاخص‌های ۹۲ و ۷۴ بیشترین میزان آلاینده‌های جوی شهر تهران را در طول ۲۴ ساعت گذشته داشته‌اند.

رستگاری افزود: ایستگاه‌های شهرداری (منطقه ۱۶) و گلبرگ (منطقه ۸) نیز ۲۳ و ۲۴ پاک‌ترین مناطق در این مدت بودند.