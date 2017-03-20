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۳۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۸

گزارش آلودگی هوای ۳۰ اسفند؛

کیفیت هوای تهران «سالم» است

کیفیت هوای تهران «سالم» است

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای پایتخت با شاخص عددی ۵۹ در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری افزود: میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت هشت صبح امروز، بر روی شاخص عددی ۵۹ قرار گرفته و سالم است.

وی با بیان اینکه غلظت آلاینده منواکسیدکربن در همین مدت با ۴ عدد افزایش بر روی عدد ۳۰ قرار گرفت، گفت: میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون عدد ۵۱ را نشان می‌دهد.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران اظهار کرد: ایستگاه های شادآباد (منطقه ۱۸) و میدان فتح به ترتیب با شاخص‌های ۹۲ و ۷۴ بیشترین میزان آلاینده‌های جوی شهر تهران را در طول ۲۴ ساعت گذشته داشته‌اند.

رستگاری افزود: ایستگاه‌های شهرداری (منطقه ۱۶) و گلبرگ (منطقه ۸) نیز ۲۳ و ۲۴ پاک‌ترین مناطق در این مدت بودند.

کد مطلب 3936302

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