ثبت بیش از ۳۱ هزار درخواست گذرنامه زیارتی اربعین در قم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی پایان ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت صدور گذرنامه و اسناد زیارتی در استان قم اظهار کرد: خدمات این اداره در آستانه سفرهای اربعین در دو بخش اتباع ایرانی و اتباع خارجی ارائه می‌شود و متقاضیان می‌توانند متناسب با شرایط خود نسبت به دریافت گذرنامه یا سند زیارتی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه برای اتباع ایرانی امکان دریافت گذرنامه بین‌المللی و گذرنامه زیارتی فراهم است، افزود: هزینه صدور گذرنامه زیارتی تنها یک‌دهم هزینه گذرنامه بین‌المللی است و متقاضیان می‌توانند بدون مراجعه حضوری، درخواست خود را از طریق درگاه اینترنتی پلیس، سامانه سخا و برنامه کاربردی پلیس من ثبت کنند.

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه استان قم ادامه داد: علاوه بر خدمات غیرحضوری، ۱۳ دفتر پلیس +۱۰ در سطح استان نیز برای پذیرش حضوری و ارائه خدمات مربوط به صدور گذرنامه بین‌المللی و زیارتی به شهروندان فعال هستند.

وی با اشاره به سرعت ارائه خدمات گفت: بیش از ۹۵ درصد درخواست‌های ثبت‌شده به صورت غیرحضوری انجام شده و گذرنامه‌های زیارتی حداکثر ظرف ۷۲ ساعت به دست متقاضیان رسیده است.

آمار درخواست‌ها در آستانه اربعین افزایش یافت

پایان با اشاره به روند ثبت درخواست‌ها در سال جاری اظهار کرد: امسال در سه بازه زمانی با افزایش تقاضا برای دریافت گذرنامه زیارتی مواجه بودیم.

وی افزود: در روزهای منتهی به عرفه حدود هفت هزار درخواست، از عرفه تا عاشورا حدود ۹ هزار و ۵۰۰ درخواست و از عاشورا تاکنون نیز ۱۵ هزار درخواست برای صدور گذرنامه زیارتی ثبت شده است.

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه استان قم خاطرنشان کرد: این آمار نشان‌دهنده استقبال گسترده زائران از خدمات الکترونیکی و آمادگی زیرساخت‌های استان برای پاسخگویی به متقاضیان است.

اتباع خارجی فقط از مسیرهای قانونی اقدام کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات ویژه اتباع خارجی مقیم استان گفت: در حال حاضر صدور سند زیارتی خادم برای اتباع غیرایرانی در دستور کار قرار دارد و متقاضیان باید درخواست خود را از طریق دفاتر کفالت ثبت کنند تا پس از بررسی‌های لازم، سند برای آنان صادر شود.

پایان با تأکید بر ضرورت مراجعه به مراکز رسمی افزود: اتباع خارجی برای جلوگیری از گرفتار شدن در موارد جعل اسناد و کلاهبرداری، صرفاً از طریق دفاتر کفالت سطح استان اقدام کنند و طلاب و مرتبطان جامعه المصطفی نیز درخواست خود را از طریق مرکز امور طلاب به ثبت برسانند.

وی با اشاره به صدور و تحویل حدود ۱۱ هزار سند خادم از طریق دفاتر کفالت اظهار کرد: با توجه به ممنوعیت صدور این سند در استان‌های مرزی، اتباع خارجی باید پیش از عزیمت، سند خادم را در استان محل سکونت خود دریافت کنند و از مراجعه به مرزها بدون سند خادم صادرشده در سال جاری به طور جدی خودداری کنند.

مرزهای مجاز برای خروج اتباع اعلام شد

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه استان قم در پایان درباره مرزهای تعیین‌شده برای خروج و ورود اتباع خارجی گفت: مرز شلمچه برای اتباع و مهاجران خارجی مجاز مقیم کشور که دارای سند خادم هستند، تعیین شده است.

وی افزود: مرز چذابه نیز برای اتباع و مهاجران خارجی غیرمقیم از کشورهای افغانستان، پاکستان و کشورهای شبه‌قاره هند که دارای گذرنامه و ویزای عراق هستند، به عنوان مرز مجاز تردد در نظر گرفته شده است.