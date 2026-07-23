به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن ابراهیمی ظهر پنجشنبه در آیین روز شهردار و دهیار با حضور فرماندار شهرستان بوشهر بوشهر و جمعی از شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهرستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید انقلاب اسلامی و همه شهدای والامقام ایران اسلامی، اظهار کرد: روز شهردار و دهیار فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران شهری و روستایی و تمامی خادمانی است که با روحیه جهادی مسئولیت‌پذیری و تعهد در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارند.

وی با اشاره به نقش برجسته شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مدیریت شرایط بحرانی، افزود: در جریان جنگ، شهرداران دهیاران و مجموعه کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌های بخش مرکزی بوشهر با حضور میدانی آمادگی کامل و ارائه خدمات مستمر نقش مؤثری در حفظ آرامش خدمت‌رسانی به مردم اطلاع‌رسانی و پشتیبانی از برنامه‌های مدیریت بحران ایفا کردند، همچنین تمامی ظرفیت‌ها و امکانات شهری و روستایی را در اختیار قرار دادند که این اقدامات شایسته‌ی قدردانی است.

بخشدار مرکزی بوشهر با قدردانی از هدایت پیگیری و حمایت‌های فرماندار شهرستان بوشهر، تصریح کرد: با رهنمودهای مدیریت میدانی و پیگیری‌های مستمر فرماندار شهرستان هماهنگی مطلوبی میان دستگاه‌های اجرایی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ایجاد شد و امکانات و ظرفیت‌های موجود به‌صورت منسجم در خدمت مردم قرار گرفت، این همدلی و انسجام زمینه‌ساز ارائه خدمات مطلوب در روزهای حساس جنگ بود.

بخشدار مرکزی بوشهر ادامه داد: همدلی مسئولیت‌پذیری و حضور مؤثر شهرداران دهیاران و شوراهای اسلامی در کنار مردم حسب رهنمودهای فرماندار محترم جلوه‌ای از روحیه ایثار وفاق و خدمت بی‌منت بود، این سرمایه‌ی اجتماعی ارزشمند پشتوانه‌ای مهم برای عبور از شرایط دشوار و استمرار خدمت‌رسانی محسوب می‌شود.

حسن‌ابراهیمی در پایان ضمن تبریک روز شهردار و دهیار به تمامی شهرداران دهیاران اعضای شوراهای اسلامی و کارکنان خدوم مدیریت شهری و روستایی از خدمات ارزنده آنان تقدیر کرد و برای همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آرزوی سلامتی توفیق و موفقیت روزافزون در مسیر خدمت به مردم شریف شهرستان بوشهر را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.

در پایان این آیین، دهیاران و شهرداران بخش مرکزی بوشهر نیز با اهدای لوح تقدیر از زحمات فرماندار شهرستان در ایام جنگ و همچنین پیگیری مطالبات حوزه بخش تقدیر و تشکر کردند.