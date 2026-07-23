محور خوی - قطور - رازی تکمیل شود؛ تسریع طرح جامع پایانه مرزی رازی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه راهسازی محور خوی - قطور - رازی، با اشاره به جایگاه راهبردی این محور در توسعه زیرساختهای حملونقل استان، اظهار کرد: تکمیل محور خوی - قطور - رازی نقش مهمی در ارتقای شبکه ارتباطی، تسهیل تردد، توسعه ترانزیت و تقویت مبادلات تجاری با کشورهای همسایه خواهد داشت و از اولویتهای مهم عمرانی استان به شمار میرود.
وی با تاکید بر اهتمام دولت برای تکمیل پروژههای زیربنایی، خواستار بسیج همه ظرفیتها برای شتاب بخشی به روند اجرای این پروژه شده و افزود: توسعه محورهای ارتباطی منتهی به مرزهای استان، زمینه ساز رونق اقتصادی، افزایش ظرفیتهای ترانزیتی و بهرهگیری هرچه بیشتر از موقعیت ژئوپلیتیکی آذربایجان غربی خواهد بود.
بازدید از قطعه ۲ و تقاطع ۳۹ واریانت محور خوی - رازی
رحمانی همچنین با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی و در جریان بازدید از قطعه ۲ و تقاطع ۳۹ واریانت محور خوی - قطور - رازی، آخرین وضعیت اجرایی این پروژه را از نزدیک بررسی کرده و در جریان روند پیشرفت عملیات عمرانی و چالش های پیشروی اجرای آن قرار گرفت.
استاندار آذربایجانغربی در این بازدید نیز با اشاره به اهتمام دولت برای تکمیل طرحهای زیربنایی استان، گفت: پروژه محور خوی - رازی به دلیل موقعیت راهبردی و نقش موثر در توسعه ارتباطات، حملونقل و ترانزیت، از اولویتهای مهم استان بوده و باید با سرعت و جدیت به سرانجام برسد.
رحمانی با تاکید بر نقش این پروژه در ارتقای زیرساخت های حملونقل و افزایش ظرفیتهای اقتصادی و تجاری آذربایجان غربی، افزود: تکمیل این مسیر ضمن تسهیل تردد، زمینهساز توسعه مبادلات مرزی، تقویت کریدورهای بینالمللی و افزایش سهم استان در ترانزیت منطقهای خواهد بود.
شتاب در تکمیل تونل راهبردی خوی - رازی
استاندار آذربایجانغربی همچنین در بازدید از تونل ۵۵۰ متری محور خوی - قطور - رازی، از نزدیک آخرین وضعیت اجرایی و مراحل پایانی تکمیل این پروژه را مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت تسریع در عملیات اجرایی برای بهرهبرداری از آن در سال جاری تأکید کرد.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت راهبردی این محور در توسعه شبکه حملونقل و ترانزیت شمالغرب کشور، گفت: تکمیل پروژههای زیربنایی بهویژه در مسیرهای منتهی به مرزهای استان، نقش موثری در رونق تجارت، تسهیل تردد و افزایش ظرفیت های اقتصادی آذربایجانغربی دارد.
رحمانی همچنین با تاکید بر اهتمام دولت برای تکمیل پروژههای اولویتدار استان، خواستار رفع موانع اجرایی و تسریع در روند تکمیل این تونل شده و افزود: بهرهبرداری از تونل ۵۵۰ متری محور خوی - رازی، گام مهمی در ارتقای ایمنی، کاهش زمان سفر و تقویت زیرساختهای ارتباطی و ترانزیتی استان خواهد بود.
طرح جامع توسعه پایانه مرزی رازی تکمیل شود
استاندار آذربایجانغربی در این بازدید از پایانه مرز رازی خوی نیز با اشاره به نقش راهبردی مرزهای استان در توسعه تجارت، ترانزیت و روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، گفت: مرز رازی یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی استان بوده و تکمیل طرح جامع توسعه این پایانه باید با جدیت و شتاب بیشتری دنبال شود.
رحمانی با تاکید بر اینکه همزمان با تکمیل زیرساخت های جادهای، توسعه امکانات و خدمات این پایانه مرزی نیز باید در دستورکار قرار گیرد، افزود: این گذرگاه بینالمللی باید متناسب با ظرفیتها و اهمیت خود، خدماتی شایسته و مطلوب به مسافران، تجار، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی ارائه دهد.
وی بر رفع موانع موجود، تسریع در اجرای طرحهای توسعهای و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مرز رازی برای رونق تجارت، افزایش مبادلات اقتصادی و تقویت جایگاه آذربایجانغربی بهعنوان دروازه ارتباطی ایران با کشورهای همسایه تاکید کرد.
استاندار آذربایجانغربی همچنین با حضور در بخشهای مختلف پایانه مرزی رازی، از سالن مسافری، گیتهای ورود و خروج، گمرک و تونل مسافری بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند خدماترسانی، وضعیت زیرساختها و اقدامات توسعهای این مرز بینالمللی قرار گرفت.
نظر شما