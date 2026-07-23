به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال برای توافق هسته ای با عربستان شرط گذاشت.
رئیس جمهور آمریکا در این خصوص نوشت که توافق هستهای با عربستان منوط به سازش ریاض با رژیم صهیونیستی خواهد بود.
«دونالد ترامپ» اضافه کرد که این توافق به عربستان اجازه غنیسازی مواد هستهای را نخواهد داد.
ترامپ در بخش دیگری از این پیام استفاده صلحآمیز ایران از برنامه هستهای اش را تایید و اعلام کرد: توافق هستهای غیرنظامی که میان وزارت انرژی آمریکا و عربستان در دست تنظیم است (و به صراحت متضمن هیچگونه غنیسازی مواد نخواهد بود) و تنها به مصارف غیرنظامی ختصاص دارد) نظیر آنچه ایران، امارات و دیگران پیشتر از آن برخوردار بودهاند، به تصویب خواهد رسید.
وی سپس افزود: اما تحقق آن کلا مشروط به پیوستن عربستان سعودی به پیمانهای بسیار محترم و موفق ابراهیم است!
رئیس جمهور آمریکا بی اشاره به زرادخانه هسته ای فاقد هرگونه بازرسی و نظارت رژیم صهیونیستی در غرب آسیا ادعا کرد: ایالات متحده مخالفتی با تاسیسات هستهای غیرنظامی (بدون غنیسازی) ندارد!
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