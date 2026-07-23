بیش از ۲ هزار بسته تنباکوی قاچاق در سواحل قشم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی با اعلام این خبر، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه مقادیر زیادی تنباکوی قاچاق در سواحل حوزه استحفاظی در حال قاچاق است، پیگیری موضوع در دستور کار مرزبانان این پایگاه قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان این پایگاه بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند که قاچاقچیان به محض مشاهده مأموران با رها کردن اجناس قاچاق از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم با اشاره به کشف ۲۱۶۰ بسته تنباکوی میوه‌ای قاچاق در این عملیات، گفت: ارزش محموله مکشوفه از سوی کارشناسان ۶ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.