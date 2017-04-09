فریده تطهیری مقدم هنرمند پیشکسوت سفال و سرامیک در گفتگو با خبرنگار مهر و در ارتباط با این موضوع که اجرای بازارچههای نوروزی صنایع دستی در کشور تا چه حد برتوسعه فروش صنایعدستی تاثیرگذار بودهاست گفت: انجام این رخداد بزرگ در این بازه زمانی بسیار مناسب است، زیرا در این زمان گردشگر زیاد است و مردم هم قصد تفریح گردش دارند و با در نظر گرفتن هزینه میخواهند از هرجایی که سفر کردهاند یادگار یا سوغاتی بخرند، پس نوروز فرصتی طلایی برای معرفی صنایعدستی در استانهای کشور است و چه خوب که نوروز ۹۶ علاوهبر برگزاری بازارچههای نوروزی، مردم و گردشگران امکان کارگاه گردی و آشنایی با روش تولید صنایع دستی را هم به دست آوردند.
وی ادامه داد: برای عرضه آثار صنایع دستی باید مکانی مناسب جهت ارائه انتخاب شود زیرا ما باید به گونهای به محصولات صنایع دستی نگاه کنیم که باعث ایجاد علاقه و حس انتخاب در مخاطب باشد. در جامعه امروز که دنیای صنعتی، رقیب سرسخت صنایع دستی است، مصرفکننده میتواند یک شی کاربردی را با جایگزین کردن یک شی صنعتی، به یک محصول صنایع دستی ترجیح دهد. پس چه عاملی آن را تشویق و مصممم میکند که صنایعدستی را بخرد، همین ارزش اعتبار خلوص و تک بودن و متمایز بودن است که باعث میشود فقط رفع نیاز نکند و اولویت را به این اعتبار و ارزش ایجاد شده بدهد.
تطهیریمقدم در پاسخ به این سوال که برگزاری بازارچههای صنایعدستی تا چه حد در فرهنگسازی استفاده از صنایعدستی کمک میکند افزود: اگر این اقدام به صورت حساب شده انجام شود بسیار کمککننده خواهد بود و به رشد صنایعدستی کمک میکند همانطور که در حال حاضر شاهد آن هستیم اما اگر این کار شتابزده انجام شود، هم خریدار و هم فروشنده ضرر کردهاند و صنایع دستی هم بیاعتبار میشود.
این هنرمند سفالگر با تاکید بر لزوم داشتن نگاهی قانونمند به برگزاری بازارچههای صنایع دستی گفت: اگر این زنجیرههای به هم پیوسته در کنار هم درست قرار بگیرند منجر به ایجاد اعتبار و ارزش و احساس نسبت به صنایع دستی میشود و همچنین باعث خرسندی و رضایت هر دو طرف، آن وقت است که خرید صنایع دستی یک فرهنگ تبدیل شده و مانند گذشته خرید صنایع دستی حتی فلان استاد یا فلان شهر مایه مباهات و تفاخر میشود.
تطهیری مقدم در پایان سخنانش با اشاره به طرح کارگاهگردیهای نوروزی هم گفت: طرح بسیار خوبی بود که نوروز امسال اجرا شد و برخورد مردم هم با این موضوع، بسیار قابل توجه بود. در هر حال، از آنجایی که بهار بهترین فصل برای درآمدزایی و معرفی آثار صنایع دستی است و اغلب هم بیشترین بازده را دارد، نمایشگاهها و کارگاههای نوروزی میتوانند بر رونق صنایعدستی تاثیر بگذارند. فقط باید با توضیحات خوب، جامع و کامل همراه باشد که مسافران و بازدیدکنندگان کاملا با روند کار و تولید یک محصول آشنا شوند.
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